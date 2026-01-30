台股收32,063點下跌472點、力守十日線 台積電下跌30元收1,775元

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
圖為台股下跌示意圖。記者余承翰攝影／聯合報系資料照
圖為台股下跌示意圖。記者余承翰攝影／聯合報系資料照

台股30日開低，最低一度達32,004點，終場收32,063點，下跌472點，跌幅1.45%，成交量9,071億元，力守十日線，台積電（2330）終場收1,775元，下跌30元，跌幅1.66%。

觀察盤面上，以成交金額來看，量大下跌的有，佳能（2374）、聯電（2303）、第一銅（2009）、強茂（2481）、康舒（6282）、亞翔（6139）、矽力*-KY（6415）、華星光（4979）、瑞昱（2379）、中興電（1513）、智通*（8932）、華通（2313）、可寧衛*（8422）。

美國勞工部（DOL）周四公布最新一周初領失業救濟金人數小幅下降，顯示就業市場在年初假期與惡劣天候干擾下仍維持相對穩定，但招聘動能偏弱、消費者對工作機會的觀感轉趨保守，也讓就業市場前景呈現分歧訊號。

川普警告伊朗，若未能迅速就核協議達成共識，可能面臨軍事打擊，地緣政治風險升溫，油價上漲亦牽動市場情緒，另外美國參議院未能通過政府資金法案的程序性表決，聯邦政府本週部分停擺的風險升高。

周四（29日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為49,071.56點，上漲55.96點、漲幅0.11%；S&P500指數下跌0.13%；那斯達克指數下跌0.72%；費半指數上漲0.16%。台積電ADR跌0.8%。

統一投顧表示，蘋果公佈財報優於預期，然美伊地緣政治風險升溫，油價上漲干擾市場情緒。台股昨日出現漲多正乖離拉回，單日成交量突破9500億創下史上新高。目前台股技術面仍強勢，加上輝達尾牙及兆元宴等題材有利台股多方，惟台股季乖離率達12.5%、年線乖離率高達32%以上，美伊地緣政治風險升溫及農曆年前丙種資金結帳，仍須隨時留意短期波動。

欲規劃抱股過農曆年者建議封關前五日低接布局。中長線布局，維持聚焦：台積電及先進製程/封裝相關、高速傳輸(含光傳輸)、載板與PCB、電力能源相關、衛星航太軍工、材料升級或短缺概念、成衣製鞋及生技等族群。

地緣政治風險 台積電

