農曆年前投資台股 專家建議逢高拉回布局這些產業

農曆年將至，投資人該如何去調解手中的持股部位？台新投顧副董事長李鎮宇今日建議，投資者可在農曆年前適度獲利了結，待年後若有利空消息導致行情拉回，再達低布局具基本面支撐的族群。

李鎮宇分析，由於大盤季乖離率已達12%，顯示市場情緒過熱，農曆年前可能面臨了結的賣壓。另外他也提醒投資人，需密切關注台灣國會對「台美協議」的審核進度，以及國際地綠政治的動向。

台新投顧內部報告也指出，台股今年會有三大核心驅動力，後續值得朝這三大面向布局，包括實體AI 元年啟動、台積電展望鞏固市場信心，台美關稅協議掃除貿易變數。

其中台新投顧看好AI技術由雲端定向AI PC、機器人等終端應用，帶動台灣電子供應鏈的價值重估，台積電法說會宣布2026年資本支出高達520-560億美元，成為市場定心丸，而科技產品關稅降至15%，並有半導體最優惠待遇，將有效吸引資金流入並提升出口產業。

在投資策略上，對於重點投資族群，在半導體供應鏈方面，台新投顧認為選股考量包括廠務、讓備、先進封裝為重點，實體AI概念股方面可投資機器人、減速機、伺服馬達等類股；傳統產業則是重電、汽車零組件產業，主要受惠關稅降低提升出口美國爭力，且基期相對低。