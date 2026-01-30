快訊

農曆年前投資台股 專家建議逢高拉回布局這些產業

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
投資人若在農曆年前想買台股，專家建議逢高拉回可布局台股三大核心驅動力產業，其中，台積電仍然是今年台股持續上漲的核心。（路透）
投資人若在農曆年前想買台股，專家建議逢高拉回可布局台股三大核心驅動力產業，其中，台積電仍然是今年台股持續上漲的核心。（路透）

農曆年將至，投資人該如何去調解手中的持股部位？台新投顧副董事長李鎮宇今日建議，投資者可在農曆年前適度獲利了結，待年後若有利空消息導致行情拉回，再達低布局具基本面支撐的族群。

李鎮宇分析，由於大盤季乖離率已達12%，顯示市場情緒過熱，農曆年前可能面臨了結的賣壓。另外他也提醒投資人，需密切關注台灣國會對「台美協議」的審核進度，以及國際地綠政治的動向。

台新投顧內部報告也指出，台股今年會有三大核心驅動力，後續值得朝這三大面向布局，包括實體AI 元年啟動、台積電展望鞏固市場信心，台美關稅協議掃除貿易變數。

其中台新投顧看好AI技術由雲端定向AI PC、機器人等終端應用，帶動台灣電子供應鏈的價值重估，台積電法說會宣布2026年資本支出高達520-560億美元，成為市場定心丸，而科技產品關稅降至15%，並有半導體最優惠待遇，將有效吸引資金流入並提升出口產業。

在投資策略上，對於重點投資族群，在半導體供應鏈方面，台新投顧認為選股考量包括廠務、讓備、先進封裝為重點，實體AI概念股方面可投資機器人、減速機、伺服馬達等類股；傳統產業則是重電、汽車零組件產業，主要受惠關稅降低提升出口美國爭力，且基期相對低。

台股1月來大漲逾3,000點 漲最多的竟是這檔記憶體 這檔低軌衛星股緊追

台股1月行情熱鬧非凡，頻頻創高，且衝上32,000點，統計至1月29日，大盤指數上漲3,572.67點，以個股漲幅前十名...

25歲月存1800...65歲能退休？雨果曝「存到450萬就夠」：低成本ETF才是退休保障

「靠450萬本金！退休後能月領4萬？」在長壽成為常態、物價持續上升的環境下，愈來愈多人心裡都有一個揮之不去的焦慮，就是擔心老了錢不夠用。 尤其看到媒體動不動就提到退休需要2,000萬，很多受薪族第一

春燕真的來了？五大利多引爆鋼鐵股商機 中鴻漲停亮燈

台股昨日爆出9千多億大量後，30日盤中下跌逾400點，回測十日線，整體類股一片黑壓壓，但鋼鐵股表現強勢，中鴻（2014）...

台股1月太強...一回檔都是夢？股添樂點「低估值3題材」：工具機、能源接棒

2026年元月台股走勢令市場瞠目結舌，單月狂飆接近4000點，且全月僅出現兩根黑K。財經YouTuber股添樂指出，這段「天天漲到像做夢」的行情，不僅是基本面強勁的體現，更是籌碼面與內資力量大遷徙的結果。 針對許多陷入「錯失恐懼症（FOMO）」不敢進場的投資人，股添樂分析了元月行情爆發的四大主因，並提供現階段的資金避風港建議。

農曆年前投資台股 專家建議逢高拉回布局這些產業

農曆年將至，投資人該如何去調解手中的持股部位？台新投顧副董事長李鎮宇今日建議，投資者可在農曆年前適度獲利了結，待年後若有...

台股急殺中資金找避風港 ABF 載板三雄點火 欣興景碩鎖漲停

台股30日盤中震盪加劇、指數一度大跌逾500點，不過資金明顯轉向具「報價續揚」想像的AI鏈族群，ABF載板三雄成為盤面最...

