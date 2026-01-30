台股急殺中資金找避風港 ABF 載板三雄點火 欣興景碩鎖漲停

台股30日盤中震盪加劇、指數一度大跌逾500點，不過資金明顯轉向具「報價續揚」想像的AI鏈族群，ABF載板三雄成為盤面最強焦點：欣興（3037）攻上漲停378.5元、上漲34元；景碩（3189）同步鎖住漲停252元、上漲22.5元；南電（8046）則強漲近7%、一度站上400元整數關卡，三檔聯手撐起PCB載板族群人氣。

市場解讀，受T-glass供應吃緊影響，載板報價看漲，並重申相關個股「買進」評等，成為盤面資金敢於續押的重要底氣。同時，外資亦預期2026年ABF與BT載板平均單價具顯著上行空間，進一步推升市場對載板族群獲利彈性的想像。

T-glass玻纖布價格上調與高階載板出貨放量，讓載板三雄今年首季可望呈現「淡季不淡」，且高階ABF載板價格自第一季起啟動調整，單季漲幅約3%到5%，全年累計漲幅上看20%，部分特殊規格產品調整幅度甚至可達30%以上，為族群股價提供更直接的想像空間。

隨著載板族群短線漲勢擴散，後續市場將緊盯兩大關鍵：一是上游材料供給能否改善、報價上行能見度是否延續；二是AI與高速傳輸相關高階產品的出貨節奏，能否把「報價題材」更快轉化成財報數字。在大盤仍偏震盪的情況下，載板三雄能否續強，接下來就看資金是否持續把它們視為盤面主流的攻擊部隊。