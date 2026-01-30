聯電法說會後重挫、外資看法也分歧 到底能不能買？分析師給這個答案

聯電（2303）法說會後股價連續2天都重挫，30日一度觸及跌停61.6元，外資對聯電的看法分歧，有給予負面評級的，也有按讚的，樂觀派的外資建議「買進」，目標價更由56元大升至100元，到底重挫後的聯電能不能買？證券分析師給了答案。

聯電在1月28日法說會當天股價開高走低翻黑收盤，法說會隔天出現重挫跌停的表現，30日以65元開出，股價一度下探至跌停61.6元，不過並未鎖死，盤中跌幅逾8%，成交量爆出逾30萬張，居盤中個股成交量第四名。

聯電告去年第4季產能利用率78%，毛利率30.7%，營益率19.8%，稅後純益100.6億元，季減32.9%，年增18%，每股純益0.81元；2025年毛利率29%，營業利益439.5億元，營益率18.5%，稅後純益417.2億元，年減11.6%，每股純益3.34元。

聯電預期2026年第1季晶圓需求平穩，出貨量將持平，第1季產品平均售價持穩，今年營運可望成長，預期先進封裝與矽光子技術將成為新的成長動能。

聯電法說會後外資圈的報告看法兩極，有外資認為聯電的「定價前景」令人失望，若漲價不如預期，可能成為股價負面利空；但樂觀派的外資則是表示，今年聯電面臨的價格環境變得更有利，首季平均銷售單價（ASP）雖持平，但遠比2024、2025年年初約5%跌幅更具韌性。

外資認為，台積電（2330）成熟晶圓產能可能進一步縮減，將使客戶轉向聯電投單，加上與英特爾合作的12吋晶圓代工業務將可帶來10%的營業利益上行空間，前景看俏，建議「買進」聯電，目標價由56元大升至100元。

證券分析師張陳浩表示，聯電在法說會當天外資轉為賣超，主要是看到力成（6239）在法說會後出現重挫的例子，如果聯電沒有給出超乎預期的展望，恐出現跟力成法說會後一樣的表現，所以就先賣出股票，果然聯電的法說會說法僅是符合預期，法說會後也同樣是下跌的表現；不過，張陳浩強調，聯電股價壓回到月線附近是買點，在連2天續大跌後已到往下買進的價位區。