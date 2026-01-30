生技股王藥華藥今年一月大漲逾60% 是什麼利多

快訊

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股30日出現回檔下跌，盤中跌逾300點，生技股多數也同步回調，但股王藥華藥（6446）股價仍持續上攻，盤中一度衝上773元，漲幅約5%。統計今年一月以來股價已大漲超過六成，藥華藥持續推進各國ET藥證申請，已接獲美國食品藥物管理局（FDA）通知，Ropeg藥證申請的審查完成目標日期（PDUFA date）為2026年8月30日，有望成為近30年來首獲FDA核准用於ET的新藥。

藥華藥旗下新藥Ropeginterferon alfa-2b-njft（Ropeg）已用在真性紅血球增多症（PV），而今年美國國家綜合癌症網絡（NCCN）進一步推薦Ropeg用於ET，有助於擴大Ropeg於MPN領域的應用範圍。NCCN將Ropeg列為對現行治療反應不佳或無效之高風險ET病患的第一類首選療法。

藥華藥執行長林國鐘表示，美國FDA近30年來未核准任何新的ET治療藥物，而Ropeg用於治療ET之臨床試驗結果，已充分顯示其對ET病患極具顯著臨床效益。

藥華藥於2025年10月30日完成向美國FDA提交新藥Ropeg的ET藥證申請，並於同年12月29日正式進入實質審查階段，完成審查之目標日期為美國時間2026年8月30日。

藥華藥2025年12月、全年營收也再寫佳績，12月營收19.2億元，月增23.84%、年增69.93%；第4季營收48.81億元、全年營收156.3億元，雙雙改歷史新高。

藥華藥表示，美、日銷售團隊於2025年分別擴編65%及45%的效益，已開始顯著貢獻，展望2026年，營運有望持續大幅躍進。

