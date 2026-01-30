台股急殺誰在撐？載板三雄法人護持逆勢強彈 欣興漲停創天價

台股30日受台積電（2330）、聯電（2303）等權值股回檔波動拖累，盤中一度崩跌逾530點，3萬2千點大關警鈴大作！然而，載板三雄欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）憑藉亞系外資重申「買進」評等，以及T-glass缺料引發的報價漲勢，股價逆勢走穩，欣興更拉上漲停378.5元、再創新高。外資預估2026年ABF與BT載板報價將分別大漲23%與30%，成為盤面上最強悍的避風港。

在大盤震盪之際，資金流向成為最強的風向球。南電展現難得的「三方共識」，近期獲三大法人連續11個交易日同步加碼。統計1月以來至29日止，南電累計買超達44,117張，其中外資買超24,735張、投信買超18,687張，釋出對2026年獲利韌性的高度認同。

欣興則以內資護盤色彩較濃，1月以來投信大舉敲進22,097張，成為主要撐盤力量，支撐股價月線連10紅，單月漲幅高達7成。相較之下，景碩籌碼分歧較大，呈現「外資退、內資接」的拉鋸戰，儘管外資1月賣超2.6萬張，但在投信逆勢買超1.8萬張支撐下，股價仍維持月線連4紅。

亞系外資最新報告指出，受惠於T-glass材料短缺，加上NVIDIA與Google對AI晶片的強勁需求，2026年報價調幅將遠超市場預期。外資一口氣調升三雄目標價，其中，欣興看好至405元、南電480元、景碩250元。支持報價上漲的動能包含：AI需求驅動材料短缺、代理型AI帶動伺服器出貨年增20%，以及日本大廠Resonac漲價引發的產業連鎖效應。

外資特別看好欣興，主因其AIGPU與ASIC訂單滿手，HDI產品良率提升將帶動毛利率從3%躍升至11%。而南電則因客戶組合集中，在漲價循環中獲益彈力最大。

展望後市，欣興董事長曾子章透露，玻璃基板最快將於2026年3月進行樣品驗證。這項被研調機構Gartner譽為「製程革命」的新技術，將助攻大尺寸封裝突破瓶頸。即便大盤今日一度回測10日線，載板三雄在報價、規格升級與法人買盤三大支柱下，成為有力的抗震標的。