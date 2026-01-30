台股1月來大漲逾3,000點 漲最多的竟是這檔記憶體 這檔低軌衛星股緊追

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
特斯拉執行長馬斯克衝刺低軌衛星布局，旗下全球低軌衛星龍頭SpaceX組團訪問台灣，近期低調密訪供應鏈。（路透）
特斯拉執行長馬斯克衝刺低軌衛星布局，旗下全球低軌衛星龍頭SpaceX組團訪問台灣，近期低調密訪供應鏈。（路透）

台股1月行情熱鬧非凡，頻頻創高，且衝上32,000點，統計至1月29日，大盤指數上漲3,572.67點，以個股漲幅前十名來看，記憶體股旺宏（2337）領先群雄，1月來漲幅133.46%，高居冠軍，緊追在後的則是低軌衛星概念的華通（2313），漲幅91.19%，燿華（2367）以漲幅85.29%居第三。

台股30日雖是開高走低，盤中翻黑，一度下滑至32,004點，回測32,000點關卡，但統計至29日，台股元月行情亮眼，大盤指數從去年底封關的28,936.6點一路走高，衝破31,000點、32,000點，一度衝達32,996.03點，寫盤中歷史新高，截至29日收盤，1月來大漲3,572.67點。

統計1月來個股漲幅排名，旺宏飆漲133.46%，高居漲幅冠軍，華通、燿華分居二、三名，接下來則依序是啟碁（6285）、協易機（4533）、慶騰（4534）、沛爾生醫-創（6949）、耀登（3138）、力積電（6770）、聯亞（3081）。

1月來漲幅前十名中，主要是記憶體股、低軌衛星股，還有工具機及CPO股等；另外，昇達科（3491）、世界（5347）、群聯（8299）、華邦電（2344）等1月來漲幅也都超過50%。

美系外資「大中華半導體產業」報告表示，「相關舊型記憶體股沒有看空的理由」，在相關台廠中，對旺宏、力積電、華邦電、南亞科（2408）、愛普*（6531）都給予「優於大盤」評級，其中旺宏、力積電目標價分別大升至93元與77元。

華通受惠低軌衛星業快速發展，產業能見度高，擁有LEO PCB供應鏈領導地位，配合系統性產品放量，2026年下半年及2027年營運將大增。

旺宏 低軌衛星

