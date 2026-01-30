臻鼎逆勢亮燈漲停 AI 高階用板題材續燒、買盤「按讚」鎖住195.5元

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

台股30日盤面氣氛偏保守、指數震盪走弱之際，PCB龍頭臻鼎-KY（4958）卻逆勢走高，盤中買盤一路推升並亮燈鎖住漲停價195.5元，上漲17.5元；觀察盤中資訊，成交量約5.39萬張、成交金額逾百億元，成為今日弱勢盤面的強勢焦點。

市場解讀，臻鼎股價強勢表態，核心仍圍繞「AI帶動高階板用量與規格升級」的結構性趨勢。臻鼎2025年營收已刷新歷年新高，12月合併營收193.21億元、全年合併營收1,825.22億元寫新紀錄，基本面持續墊高市場對今年展望的想像空間。

法人看好臻鼎今年上半年將啟動秦皇島廠區BT載板擴產，以滿足客戶需求，並預期在AI驅動下營收成長有望維持雙位數。臻鼎以iHDI、HLC等產品聚焦AI伺服器下一世代平台，同步推進BT載板擴產規畫，並搭配淮安、泰國與高雄等新產能陸續開出，讓市場更願意用「成長股」角度重新定價。

從族群角度看，臻鼎這波攻頂也呼應近期PCB供應鏈資金熱度。AI伺服器與材料升級、低軌衛星等多題材，正讓PCB族群成為台股多方關鍵角色之一；在資金尋找相對確定性的氛圍下，高階化、擴產進度明確的龍頭股更容易獲得追價力道。

值得注意的是，除了傳統PCB升級，先進封裝與新材料也在放大想像空間。TPCA觀點指出，AI硬體需求擴張與封裝尺寸放大，將持續推升ABF載板等關鍵材料需求；臻鼎方面也表態不缺席相關研發布局，成為市場延伸評價的另一條線索。

臻鼎 AI 營收

