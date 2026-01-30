快訊

2026最大的敵人不是王世堅？「民調大贏」蔣萬安說話了

一旁就是加油站！台中北屯寢具店大火 消防多個分隊灌救中

聽新聞
0:00 / 0:00

亞德客強攻漲停 原來是法人看到這些利多

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
亞德客董事長王世忠。（本報系資料庫）
亞德客董事長王世忠。（本報系資料庫）

工具機族群受惠美國關稅不確定性緩解，產業景氣復甦可期，投顧法人看好，亞德客-KY（1590）獲利成長動能加速、上銀（2049）獲利進入上升周期，調升工具機雙雄財測、本益比、投資評等，並分別上修目標價27.9%、57.9%。

大型本國投顧分析，亞德客-KY上季EPS年增29%、季增11%至11.6元，創歷史新高，優於預期，隨訂單動能持續強勁及遞延需求，元月營收將創新高，中國官方推出更多刺激措施，可望帶動氣動元件成長，線軌業務下半年回升可期。

法人認為，關稅疑慮消退後更多企業重啟資本支出計畫，將帶動氣動元件需求，並推動亞德客-KY利潤率與獲利穩健復甦，進一步延續當前上行周期，上調2026、2027年獲利預估各6%、7%，預期2025至2027年獲利年複合成長率將加速至15%。

工具機廠接單較去年下半年谷底回溫，且美國關稅不確定性消退，製造業客戶重啟資本支出計畫，法人預期春節假期結束後訂單動能將進一步回升，且匯率有利加上美國對台關稅降至與日韓相同水準將有利未來接單前景。

日本工具機協會數據顯示上一季海外訂單（全球製造業景氣指標）年增率加速至20%，成長幅度為近四年單季最大，製造業活動復甦呼應法人對上銀2026年營收恢復成長觀點。

法人表示，上銀具備整合線性滑軌、滾珠螺桿與子公司的傳動系統、控制器與驅動器以提供客戶完整的解決方案能力，在AI驅動的半導體資本支出周期中，將穩佔市場一席之地並掌握未來機器人的潛在商機。

展望2026年，法人預期工具機訂單復甦與半導體需求延續將帶動上銀營收恢復年增，產能利用率上升與有利匯率將帶動利潤率復甦及獲利進入上升周期，並上修2026、2027年獲利預估各1%、26%，換算約同年增76%、25%。

工具機 上銀 關稅

延伸閱讀

影／川普自稱關稅政策「很友善」 反批質疑者「以中國為中心」

台股1月太強...一回檔都是夢？股添樂點「低估值3題材」：工具機、能源接棒

川普稱將取消加拿大製飛機認證 揚言祭50%關稅

川普對加拿大揮關稅大棒！撤銷龐巴迪等飛機廠商認證 威脅加徵50%關稅

相關新聞

台股1月來大漲逾3,000點 漲最多的竟是這檔記憶體 這檔低軌衛星股緊追

台股1月行情熱鬧非凡，頻頻創高，且衝上32,000點，統計至1月29日，大盤指數上漲3,572.67點，以個股漲幅前十名...

25歲月存1800...65歲能退休？雨果曝「存到450萬就夠」：低成本ETF才是退休保障

「靠450萬本金！退休後能月領4萬？」在長壽成為常態、物價持續上升的環境下，愈來愈多人心裡都有一個揮之不去的焦慮，就是擔心老了錢不夠用。 尤其看到媒體動不動就提到退休需要2,000萬，很多受薪族第一

春燕真的來了？五大利多引爆鋼鐵股商機 中鴻漲停亮燈

台股昨日爆出9千多億大量後，30日盤中下跌逾400點，回測十日線，整體類股一片黑壓壓，但鋼鐵股表現強勢，中鴻（2014）...

台股1月太強...一回檔都是夢？股添樂點「低估值3題材」：工具機、能源接棒

2026年元月台股走勢令市場瞠目結舌，單月狂飆接近4000點，且全月僅出現兩根黑K。財經YouTuber股添樂指出，這段「天天漲到像做夢」的行情，不僅是基本面強勁的體現，更是籌碼面與內資力量大遷徙的結果。 針對許多陷入「錯失恐懼症（FOMO）」不敢進場的投資人，股添樂分析了元月行情爆發的四大主因，並提供現階段的資金避風港建議。

黃仁勳點火、南韓大廠背書！記憶體逆勢突圍 南亞科、群聯再創天價

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度訪台，點名記憶體為AI演進的核心，隨南韓雙雄財報刷新紀錄並釋出2027年前供應持續吃...

經濟沒那麼糟...Fed不降息了？辣媽點3關鍵：今年降息幅度恐比預期少

Fed如預期不降息，今年降息還有望嗎？ 聯準會如預期維持利率在3.5%–3.75%不變，但主席包爾的語氣明顯轉變。 聲明中出現三個關鍵訊號：

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。