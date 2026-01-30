聽新聞
0:00 / 0:00
亞德客強攻漲停 原來是法人看到這些利多
工具機族群受惠美國關稅不確定性緩解，產業景氣復甦可期，投顧法人看好，亞德客-KY（1590）獲利成長動能加速、上銀（2049）獲利進入上升周期，調升工具機雙雄財測、本益比、投資評等，並分別上修目標價27.9%、57.9%。
大型本國投顧分析，亞德客-KY上季EPS年增29%、季增11%至11.6元，創歷史新高，優於預期，隨訂單動能持續強勁及遞延需求，元月營收將創新高，中國官方推出更多刺激措施，可望帶動氣動元件成長，線軌業務下半年回升可期。
法人認為，關稅疑慮消退後更多企業重啟資本支出計畫，將帶動氣動元件需求，並推動亞德客-KY利潤率與獲利穩健復甦，進一步延續當前上行周期，上調2026、2027年獲利預估各6%、7%，預期2025至2027年獲利年複合成長率將加速至15%。
工具機廠接單較去年下半年谷底回溫，且美國關稅不確定性消退，製造業客戶重啟資本支出計畫，法人預期春節假期結束後訂單動能將進一步回升，且匯率有利加上美國對台關稅降至與日韓相同水準將有利未來接單前景。
日本工具機協會數據顯示上一季海外訂單（全球製造業景氣指標）年增率加速至20%，成長幅度為近四年單季最大，製造業活動復甦呼應法人對上銀2026年營收恢復成長觀點。
法人表示，上銀具備整合線性滑軌、滾珠螺桿與子公司的傳動系統、控制器與驅動器以提供客戶完整的解決方案能力，在AI驅動的半導體資本支出周期中，將穩佔市場一席之地並掌握未來機器人的潛在商機。
展望2026年，法人預期工具機訂單復甦與半導體需求延續將帶動上銀營收恢復年增，產能利用率上升與有利匯率將帶動利潤率復甦及獲利進入上升周期，並上修2026、2027年獲利預估各1%、26%，換算約同年增76%、25%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言