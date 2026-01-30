快訊

電金傳同步走弱　台股下挫逾500點回測32000點

中央社／ 台北30日電
台股示意圖。中央社
隨著科技股為主的那斯達克指數下跌172.33點，台股今天在電子、金融以及多數傳統產業股走跌下回檔修正，指數盤中一度下挫逾500點，回測32000點關卡。

10時52分左右，台股加權指數為32122.34點，下跌413.93點，成交值新台幣5109.09億元。

人工智慧（AI）晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳29日抵台，表示Vera Rubin所有晶片進入量產，進展順利。不過，對AI族群股價未能起激勵效果，包括台積電、鴻海及緯創等紛紛走跌。

台積電盤中滑落至1780元，下跌25元，市值滑落至46.15兆元，影響大盤約200點。整體電子類股指數下挫逾1.8%。

傳產股多數走跌，玻璃類股指數重挫逾5%，塑膠類股指數下跌逾2%，紡織、機電、造紙、橡膠、汽車和航運類股指數也都下跌逾1%；鋼鐵類股指數上揚，相對抗跌。金融股同樣弱勢表現，類股指數一度下挫逾1%。

台積電 台股

延伸閱讀

輝達第二總部落腳台北？今天有望見黃仁勳？蔣萬安全說了

輝達CEO釋出需求大增訊號 黃仁勳：記憶體對AI至關重要

AI教父親民 機場發三明治

張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：他精神狀態很好

相關新聞

台股1月來大漲逾3,000點 漲最多的竟是這檔記憶體 這檔低軌衛星股緊追

台股1月行情熱鬧非凡，頻頻創高，且衝上32,000點，統計至1月29日，大盤指數上漲3,572.67點，以個股漲幅前十名...

25歲月存1800...65歲能退休？雨果曝「存到450萬就夠」：低成本ETF才是退休保障

「靠450萬本金！退休後能月領4萬？」在長壽成為常態、物價持續上升的環境下，愈來愈多人心裡都有一個揮之不去的焦慮，就是擔心老了錢不夠用。 尤其看到媒體動不動就提到退休需要2,000萬，很多受薪族第一

春燕真的來了？五大利多引爆鋼鐵股商機 中鴻漲停亮燈

台股昨日爆出9千多億大量後，30日盤中下跌逾400點，回測十日線，整體類股一片黑壓壓，但鋼鐵股表現強勢，中鴻（2014）...

台股1月太強...一回檔都是夢？股添樂點「低估值3題材」：工具機、能源接棒

2026年元月台股走勢令市場瞠目結舌，單月狂飆接近4000點，且全月僅出現兩根黑K。財經YouTuber股添樂指出，這段「天天漲到像做夢」的行情，不僅是基本面強勁的體現，更是籌碼面與內資力量大遷徙的結果。 針對許多陷入「錯失恐懼症（FOMO）」不敢進場的投資人，股添樂分析了元月行情爆發的四大主因，並提供現階段的資金避風港建議。

黃仁勳點火、南韓大廠背書！記憶體逆勢突圍 南亞科、群聯再創天價

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度訪台，點名記憶體為AI演進的核心，隨南韓雙雄財報刷新紀錄並釋出2027年前供應持續吃...

經濟沒那麼糟...Fed不降息了？辣媽點3關鍵：今年降息幅度恐比預期少

Fed如預期不降息，今年降息還有望嗎？ 聯準會如預期維持利率在3.5%–3.75%不變，但主席包爾的語氣明顯轉變。 聲明中出現三個關鍵訊號：

