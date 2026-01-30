電金傳同步走弱　台股下挫逾500點回測32000點

「靠450萬本金！退休後能月領4萬？」在長壽成為常態、物價持續上升的環境下，愈來愈多人心裡都有一個揮之不去的焦慮，就是擔心老了錢不夠用。 尤其看到媒體動不動就提到退休需要2,000萬，很多受薪族第一

2026-01-30 11:09