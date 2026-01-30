聽新聞
電金傳同步走弱 台股下挫逾500點回測32000點
隨著科技股為主的那斯達克指數下跌172.33點，台股今天在電子、金融以及多數傳統產業股走跌下回檔修正，指數盤中一度下挫逾500點，回測32000點關卡。
10時52分左右，台股加權指數為32122.34點，下跌413.93點，成交值新台幣5109.09億元。
人工智慧（AI）晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳29日抵台，表示Vera Rubin所有晶片進入量產，進展順利。不過，對AI族群股價未能起激勵效果，包括台積電、鴻海及緯創等紛紛走跌。
台積電盤中滑落至1780元，下跌25元，市值滑落至46.15兆元，影響大盤約200點。整體電子類股指數下挫逾1.8%。
傳產股多數走跌，玻璃類股指數重挫逾5%，塑膠類股指數下跌逾2%，紡織、機電、造紙、橡膠、汽車和航運類股指數也都下跌逾1%；鋼鐵類股指數上揚，相對抗跌。金融股同樣弱勢表現，類股指數一度下挫逾1%。
