25歲月存1800...65歲能退休？雨果曝「存到450萬就夠」：低成本ETF才是退休保障

「靠450萬本金！退休後能月領4萬？」在長壽成為常態、物價持續上升的環境下，愈來愈多人心裡都有一個揮之不去的焦慮，就是擔心老了錢不夠用。

尤其看到媒體動不動就提到退休需要2,000萬，很多受薪族第一個反應不是規劃，而是乾脆放棄，覺得怎麼算都輪不到自己。

這樣的無力感，其實很普遍，也讓不少人對退休理財產生距離感。但有些研究提醒大家，問題不一定出在不努力，而是目標設定一開始就太模糊。當數字沒有被拆解，只會讓人愈看愈害怕。

我最近在下班經濟學看到一個訪問台大教授張森林的影片，影片內容大致都與我的想法很接近，除了退休金需求試算金額比較不一樣，我把影片重點整理如下，與大家分享。

他指出，若退休後希望每月有4萬元的生活費，真正需要靠自己準備的資金，可能只有450萬，這個數字一出來，很多人第一次發現，退休其實沒有想像中那麼遙遠。

關鍵在於退休收入並不是只靠一筆錢撐到底，而是來自不同層次的組合。張教授將退休金拆成三層，第一層是勞保年金，平均約2萬元，第二層是勞退帳戶，大約5,000元左右。

把這兩層加起來，其實已經接近2.5萬元。換句話說，距離4萬元的目標，真正的缺口只有1.5萬元。當問題被這樣拆開來看，壓力自然小很多。

接著就是計算這個缺口要準備多少本金。張教授採用的是常見的4%法則，也就是每年從退休資產中提領4%作為生活費，把每月1.5萬換算成年，再乘上約25至30年的需求，就得到大約450萬這個數字。

這樣的規劃邏輯，並不是保證一定用不完，而是把風險往保守的方向拉。

即便平均餘命大約22至23年，仍假設規劃到95歲，讓退休生活多一層安全緩衝，真正重要的不是450萬本身，而是背後的觀念轉換，當私人儲蓄只需要補最後一段，而不是包辦全部，退休規劃就從不可能，變成可以慢慢累積的長期任務。

很多人到了中年才開始認真思考理財，最常聽到的感嘆就是時間不夠。

張教授也分享，他距離退休大約還有9年，而這9年在複利效果下，依然很關鍵。

根據72法則的概念，如果年化報酬率能接近8%，資產大約9年就有機會翻倍，這代表即使不是從20幾歲開始，只要報酬率穩定，資產成長仍然有彈性空間。

這樣的節奏，對晚起步的人來說是一種心理支持。重點不在於過去錯過多少，而是現在資金有沒有放在能長期累積的軌道上。

在投資工具的選擇上，張教授的轉變也很有代表性。他坦言早年也曾踩過個股地雷，甚至發現多數主動型基金，拉長到10年來看，能贏過市場的比例其實不高。

後來他受到機器理財與指數化投資的啟發，逐步轉向低成本、分散化的ETF配置，核心概念就是不預測個股，而是直接參與整體市場的成長。

他的配置思維以全球市場為主，透過涵蓋全球股票與美國大型股的ETF，搭配小型股與科技股作為因子補強，同時也保留台灣市場的比重，讓資產分散在不同區域。

這樣的作法，其實是在承認一件事，人很難長期戰勝市場。與其猜測，不如用制度與工具，把風險攤開，讓時間幫忙工作。

談到進場時機，很多人害怕買在高點，於是選擇定期定額。張教授引用研究指出，單筆投入在長期市場中，勝率其實接近2/3，原因在於市場本來就經常創新高。

以S&P 500為例，創新高並不是少見事件，而是長期向上的自然結果。高點不一定代表昂貴，有時只是市場走在成長軌道上。

即便如此，情緒仍是最大挑戰。張教授也分享，自己曾因恐懼提前賣出，結果錯過後續漲幅。這也說明，再理性的投資人，都難免受到心理影響。

因此他提出折衷方式，將資金一部分單筆投入，另一部分分批進場，讓策略既符合數據，也照顧到人性。在防禦資產方面，他認為債券仍有角色，只是要注意分散風險。透過不同國家與信評的配置，可以降低單一市場波動帶來的衝擊，而不是因擔憂就完全避開。

至於黃金，他的態度相對保守，認為黃金本身不產生現金流，較適合作為小比例的保險型資產，而不是核心配置。他常用一句話形容，好的資產要能帶來持續產出，不論是股息、利息或租金，這些現金流才是支撐長期生活的關鍵。

回到退休規劃的本質，其實是一場關於時間與紀律的長期實驗。張教授試算，若25歲開始，每月投入約1,800元，在年化7%左右的情境下，65歲時有機會累積到450萬。

這樣的結果提醒大家，退休不是富人的專利，而是願不願意提早理解規則。當收入結構與複利邏輯被看懂後，選擇權就重新回到自己手上。剩下的問題，或許不是做不做得到，而是是否願意用更科學、更冷靜的方式，為未來多留一條路。

◎本文獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。