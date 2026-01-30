春燕真的來了？五大利多引爆鋼鐵股商機 中鴻漲停亮燈

快訊

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
鋼鐵示意圖。圖／AI生成
台股昨日爆出9千多億大量後，30日盤中下跌逾400點，回測十日線，整體類股一片黑壓壓，但鋼鐵股表現強勢，中鴻（2014）拉出第二根漲停板，盤中漲停亮燈，收在20.6元；海光（2038）大漲逾8%，新鋼（2032）上漲逾6%，中鋼（2002）上漲逾1%。

鋼鐵股大漲受惠五大利多，因中國鋼鐵出口改採許可制上路、原物料報價走揚，台美對等關稅調降至15%，加上中鋼去年12月獲利改善，盤價調漲，且股價淨值比仍相對偏低，都帶動漲勢。

中國大陸從2026年1月1日開始，對部分鋼鐵產品出口實施許可證制度，以規範鋼鐵出口。這是大陸自2009年取消鋼鐵出口許可證管理制度16年後的再次實施。國內鋼鐵業者指出，過去部分大陸鋼廠以低於成本的價格向海外銷售，此一政策調整，亞洲市場原本供過於求壓力將獲得緩解。當「量」受到控制，「價」自然能獲得有力支撐。

隨干擾市場低價雜音消除，鋼價將回歸由需求與品質決定的基本面。大型鋼廠主管表示，龍頭中鋼2月盤價調漲，熱軋、冷軋大宗底材每公噸上調300元，反映鋼廠對於成本上升與未來市場動能改善的預期。加上中鋼去年12月出現營收及獲利改善跡象，有助改善市場對鋼鐵業未來業績的信心。

國際金屬市場方面，近期多項基本金屬價格持續上漲，鎳、銅、鋁、鋅等大宗金屬走勢強勁。鎳價收盤每公噸逾1.8萬美元，近月來大漲15.4%，另外鋅、鉛及錫等多種工業金屬也同步走高。鎳價大漲也支撐不銹鋼廠報價，上游龍頭廠燁聯（9957）、華新（1605）29日開出2月不銹鋼盤價，包括300、304、316系均大漲，其中華新盤價更創下近三年來最大漲幅。

另外台美對等關稅調降至15%，多數鋼鐵下游產業（如工具機、機械業、汽車零組件、手工具、水五金等）預期可連帶受益，國內鋼市可望擺脫低迷，走勢穩中看升。

鋼鐵股熱度上升，華新、中鋼、中鴻都擠進成交量前十名，華新股價多空交戰劇烈，盤中小漲；中鋼上漲逾1%，中鴻攻上漲停板。

鋼鐵股 中鋼 市場

