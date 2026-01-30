台股1月太強...一回檔都是夢？股添樂點「低估值3題材」：工具機、能源接棒

快訊

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
今年1月台股強勢上漲近4千點。台股示意圖。聯合報系資料照
2026年元月台股走勢令市場瞠目結舌，單月狂飆接近4000點，且全月僅出現兩根黑K。財經YouTuber股添樂指出，這段「天天漲到像做夢」的行情，不僅是基本面強勁的體現，更是籌碼面與內資力量大遷徙的結果。

針對許多陷入「錯失恐懼症（FOMO）」不敢進場的投資人，股添樂分析了元月行情爆發的四大主因，並提供現階段的資金避風港建議。

台積電領軍、AI資金外溢 基本面點火強攻

股添樂認為，元月行情的第一個功臣首推護國神山台積電（2330），其法說會公布2026年資本支出高達520億至560億美元，遠超市場預期，帶動股價單月飆漲20%，為大盤奠定強勢基調。

其次則是「AI資金外溢」效應。

股添樂早在去年第四季便預告高股息ETF將迎來落後補漲，如今聯電（2303）、文曄（3036）、大聯大（3702）等半導體通路與成熟製程標的全面噴發，印證了一線AI股估值過高後，資金必然會轉向與AI相關且估值較低的落後補漲股。

內資力量覺醒：房貸增貸與被動資金助燃

除了基本面，股添樂點出籌碼面的巨大變化。

目前大盤融資餘額已突破3800億元，創下2008年以來新高，這背後藏著房貸轉增貸與股票質押的龐大銀彈。

此外，這一兩年有非常多主動型ETF掛牌，現階段台股主動式ETF部位已高達1400億元，這10幾檔基金為了「擊敗大盤」，唯一能做的就是挑選波動比大盤更大的股票進行操作。

當這1400億基金與強大的內資力量進入市場，便出現了熱門股天天漲停的現象。

股添樂分享一張因重壓群聯、南亞科、華邦電而致富離職的熱門梗圖，雖是玩笑，但也說明內資力量極其強大且活躍。

他直言：「內資的信心要拉動不容易，可是一旦拉動，要它停下來也不容易。」這股內資狂潮是台股元月激情演出的第三個主因。

而且，被動資金的影響力也將持續放大。

元大台灣50（0050）與富邦科技（0052）近期分割後，吸引大量散戶進場，光這兩檔ETF在短時間內就有超過500億元的實質買盤灌入，強大的支撐力讓外資套現也難以撼動股價。

不敢追高怎麼辦？股添樂提三路並進策略

面對台股淨值比突破2.5倍的高估值，股添樂建議投資人應適度「降槓桿、留基倉」。若現在真的買不下手，他提出三種替代方案：

資產配置與資金出海：台股表現已遠超全球平均，站在CP值角度，適度配置全球市場或利用新台幣升值優勢佈局海外，是分散風險的良方。

尋找低估值題材股：關注今年具備世足賽、工具機（機器人轉型）及能源議題的標的。

高利活存與短期避風港：利用數位帳戶的高利活存，如聯邦、華南、王道等銀行提供的2.1%至4%高利。這類工具利率比台股殖利率還香，且隨時可領出，適合在股市修正時作為待命資金。

股添樂最後總結，雖然目前市場充滿泡沫，但在「那根針（黑天鵝）」出現前，行情仍可能持續甜美。

他提醒，融資餘額過高最終多以「多殺多」收場，但在徵兆未明前不需預設立場，應保持警覺並做好配置，才能在激情的行情中穩健前行。

◎本文獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

台積電 基本面 房貸 融資餘額 籌碼面 華邦電 群聯 文曄 大聯大 高股息

股添樂 股市新觀點

