晶相光接獲力積電停止接單通知 股價重挫下探半年線

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
力積電。圖／聯合報系資料照片
力積電。圖／聯合報系資料照片

晶相光（3530）29日傍晚重大訊息公告指出，接獲力積電（6770）通知，自第2季起停止接單生產部分主要產品，已在尋找替代的晶圓代工廠商；30日股價重挫，以67.2元開低後一度下滑至64.7元，回測半年線，盤中跌幅逾8%。

晶相光針對主要晶圓供應商自今年第2季起減產一事重大訊息公告表示，「力積電於115年1月29日下午1:54通知，自115年第2季起停止接單生產本公司之部分主要產品」。

晶相光指出，力積電最近一會計年度個體（個別）財務報告銷售總額或進貨總額比例達58%，公司因應對策是尋找替代之晶圓代工廠商。

晶相光表示，力積電承接該公司訂單策略轉變，主因力積電產能配置調整策略，晶相光強調，目前已掌握的供應產能，仍可支應既有營運需求，並可達成公司對2026年度的銷售目標。

晶相光30日以67.2元開低，一度下滑至64.7元，下跌6.3元，跌幅8.87%，跌破季線及半年線，盤中跌幅逾8%。

