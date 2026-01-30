快訊

呂秋遠逼墮胎、離職判賠60萬 女律師林沄蓁落淚：謝謝法官看到真相

霸王寒流再現？美模式估2月9日北台0度 氣象粉專搖頭：很外行

經典賽／史上首次！蔡其昌宣布5000人海外直播派對場地敲定

黃仁勳點火、南韓大廠背書！記憶體逆勢突圍 南亞科、群聯再創天價

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳昨天抵台，吸引大批民眾等候名。記者林俊良／攝影
輝達執行長黃仁勳昨天抵台，吸引大批民眾等候名。記者林俊良／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度訪台，點名記憶體AI演進的核心，隨南韓雙雄財報刷新紀錄並釋出2027年前供應持續吃緊的訊號，台股記憶體族群30日逆勢突圍，扮演盤面多頭主力，盤初晶豪科（3006）快攻漲停，指標股南亞科（2408）、群聯（8299）同步登天價；惟在台股空軍壓境下，個股漲勢有所收斂。

輝達執行長黃仁勳於29日抵台後，隨即對外發表對產業的最新觀察。他強調「記憶體對AI的未來至關重要」，AI要具備如人類般的「情境感知」與思考能力，必須同時擁有強大的長期與短期記憶。隨著輝達運算架構從通用運算全面轉向AI運算，最新一代AI網路模型必須以極高速處理資訊，這使得記憶體容量的需求呈現「爆炸性成長」。

黃仁勳特別指出，輝達目前是全球唯一與三星、SK海力士及美光等所有高頻寬記憶體（HBM）供應商深度合作的企業。為了支應輝達2026年大幅成長的規劃，他呼籲供應鏈必須全力支援大量的記憶體產能。此外，針對地緣政治下的產能轉移說，他直言在美擴產應視為「產能增加」而非「產能轉移」，展現對台美半導體分工的高度信心。

此外，南韓記憶體巨頭三星與SK海力士昨日公布的財報雙雙寫下歷史新猷，營業利益暴增數倍。三星指出，由於AI需求異常強勁，加上全球半導體廠無塵室空間有限，今、明兩年的擴產規模將嚴重受限。SK海力士則用「極度失衡」形容市況，預估2026年DRAM需求增幅將超過20%，供不應求的局面最快要到2027年才可能緩解。

在國際原廠全力衝刺HBM的「擠壓效應」下，標準型與利基型DRAM供給開始短缺。法人分析，台灣記憶體廠商過去多為價格承受者，但在這波結構性轉變中，已轉身成為報價受益者。

市場資金30日持續湧入相關族群，晶豪科開盤不久即鎖住漲停，南亞科、群聯在強大買盤支撐下創下歷史新高。南亞科表示，客戶備貨動能已全面回溫；華邦電（2344）則鎖定邊緣運算與車用市場，預期AI浪潮將帶動智慧設備全面升級，進一步推升毛利表現。

目前的市場共識是，記憶體產業正進入類似1990年代的「超級循環」。隨著AI PC與邊緣AI設備在2026年下半年普及，這波由黃仁勳點火、南韓大廠背書的記憶體行情，短線還是盤面焦點。

