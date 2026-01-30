經濟沒那麼糟...Fed不降息了？辣媽點3關鍵：今年降息幅度恐比預期少

Fed如預期不降息，今年降息還有望嗎？

聯準會如預期維持利率在3.5%–3.75%不變，但主席包爾的語氣明顯轉變。

聲明中出現三個關鍵訊號：

第一，Fed認為經濟「穩健擴張」。 第二，刪除了「勞動市場轉弱風險高於通膨」的說法。 第三，鮑爾直白表示：「很難說現在的政策還是明顯偏緊」。

這三句話合起來，市場解讀是：

Fed已經不再急著救經濟，也不再急著降息。 10年期殖利率升至4.24% 30年期殖利率升至4.85%

市場更篤定地認為：2026年的降息幅度，可能比原本預期的少。

而且更關鍵的是，Fed語氣從「擔心經濟變差」轉為「經濟其實沒有那麼差」，這會讓債券市場開始重新定價。

美元繼續貶值

美元週二出現一年來最大跌幅，但財政部長強調「強美元政策不變」，這代表：美國資金環境仍偏寬鬆，還不到需要降息刺激的程度。

而新台幣匯率也從前陣子高點31.670下跌至31.273，連結美股還有美債ETF價格也會因此受影響。

◎本文內容已獲 辣媽Shania、辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。