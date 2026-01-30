經濟沒那麼糟...Fed不降息了？辣媽點3關鍵：今年降息幅度恐比預期少
Fed如預期不降息，今年降息還有望嗎？
聯準會如預期維持利率在3.5%–3.75%不變，但主席包爾的語氣明顯轉變。
聲明中出現三個關鍵訊號：
第一，Fed認為經濟「穩健擴張」。
第二，刪除了「勞動市場轉弱風險高於通膨」的說法。
第三，鮑爾直白表示：「很難說現在的政策還是明顯偏緊」。
這三句話合起來，市場解讀是：
Fed已經不再急著救經濟，也不再急著降息。
10年期殖利率升至4.24%
30年期殖利率升至4.85%
市場更篤定地認為：2026年的降息幅度，可能比原本預期的少。
而且更關鍵的是，Fed語氣從「擔心經濟變差」轉為「經濟其實沒有那麼差」，這會讓債券市場開始重新定價。
美元繼續貶值
美元週二出現一年來最大跌幅，但財政部長強調「強美元政策不變」，這代表：美國資金環境仍偏寬鬆，還不到需要降息刺激的程度。
而新台幣匯率也從前陣子高點31.670下跌至31.273，連結美股還有美債ETF價格也會因此受影響。
◎本文內容已獲 辣媽Shania、辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言