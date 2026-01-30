台股早盤跌逾200點下測5日線 台積電開低15元

台股30日開盤指數上漲19.25點，開盤指數為32,555.52點；短線賣壓出籠後，指數下挫逾百點測試5日線支撐力道。台積電（2330）開盤價1,790，下跌15元。

群益投顧表示，中東緊張局勢似有升溫跡象，系統性風險不容忽視；H200銷中有進展，有利輝達在中國大陸市場布局。台股經濟基本面、題材面等皆樂觀偏多，短線仍可望再創新高；由於盪幅度較大，建議謹慎靈操作。

題材可留意：

1.機器人概念股─輝達執行⻑黃仁勳再度訪台，預定參加輝達台灣分公司尾牙，並進行密集供應鏈拜訪行程；市場關注焦點除新一代AI平台Rubin外，黃仁勳重視的機器人結合AI應用題材亦將成為投資人關心議題。

2.矽光子供應鏈─AI伺服器光通訊升級需求大幅攀升，預期最快2026年光通訊規格將全面升級至800G/1.6T，為強化伺服器機櫃內的垂直擴展（Scale up）內部通訊需求，輝達Rubin架構已將CPO規格納入參考設計供應鏈，帶動矽光子連續波雷射及二極體需求維持強勁。

周四（29日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為49,071.56點，上漲55.96點、漲幅0.11%；S&P500指數下跌0.13%；那斯達克指數下跌0.72%；費半指數上漲0.16%。台積電ADR跌0.8%。

美國參議院沒有通過政府資金法案的程序性表決，使美國聯邦政府近期部分關閉風險增加；美國總統川普再度警告伊朗必須盡快達成核武協議，否則將以武力攻擊，近日已派遣大量兵力集結周遭區域。微軟（Microsoft）是標普500的最大拖累因素。這家軟體巨擘的雲端營收表現未達市場期待，引發投資人對其與OpenAI合作投入巨資卻回收過慢的疑慮，股價重挫10%。

三大法人周四集中市場合計賣超17.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超146.5億元，投信賣超29.5億元，自營商（自行買賣）賣超47.2億元，自營商（避險）賣超86.8億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,098口至7,145口，其中，外資淨空單增加4,770口至32,702口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,336口至4,214口。

選擇權未平倉量部分，01月F5大量區買權OI落在33,700點，賣權最大OI落在32,000點 ; 月買權最大OI落在34,500 點，月賣權最大OI落在29,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.92下降至1.35。VIX指數上升0.56至23.87。外資台指期買權淨金額1.37億元 ; 賣權淨金額0.81億元。整體選擇權籌碼面偏空。