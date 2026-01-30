快訊

海鯤艦首度潛航下潛約50公尺 測試聲納、動力

權王、股王 觸及新天價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（29）日叩關33,000點整數大關失利，但「雙王」同步締造新天價，包括「權王」台積電（2330）早盤最高漲15元至1,835元，再創掛牌後歷史新高，惟終場跌15元、收1,805元；「股王」信驊盤中攀升至9,500元新天價，終場大漲475元，收9,315元天價。

台積電日前法說會釋出財報超優於預期利多，並上修營運展望、資本支出、中長期毛利率等財務業務指標，法人圈大為驚艷，紛紛調高目標價，目前2,000元已是「地板價」，里昂證券更高喊3,030元天價，扮演穩定台股多頭軍心地位不可言喻。

金控旗下投顧最新指出，台積電傳出AP8、AP7、美國廠等先進封裝擴產方向，未來兩年將全面拉高CoWoS產能，如果消息屬實，將添增營收及獲利貢獻，目前台積電股價仍被低估，將在確認公司最後規畫後再更新獲利模型，隱含目標價上修空間。

信驊搭上AI多頭順風車，自去年4月股災低點2,275元反彈以來，累計上漲超過三倍，看好美系雲端服務供應商（CSP）AI及通用伺服器需求樂觀，並切入美系CSP的AI ASIC伺服器供應鏈，目前已有大和、里昂、凱基、台新、富邦等內外資喊上10,000元目標價。

台積電 AI 台股

延伸閱讀

黃仁勳：半導體產能4成非移美而是新增 台積電巨大勝利

2026年全球晶圓廠資本支出估創高 台積電與記憶體原廠推動

黃仁勳：增加台積電產能而非轉移至美國 才是雙贏局面

00757硬傷…Netflix掉隊還採等權重？009815排名制贏但台積電ADR有點多此一舉

相關新聞

台股爆天量 閃見新高點…法人：紅包行情仍可期

台股昨（29）日受富台指結算、漲價概念股殺盤、丙種資金結算等因素影響，早盤攻抵32,996點歷史新高後賣壓湧現，加權指數...

權王、股王 觸及新天價

台股昨（29）日叩關33,000點整數大關失利，但「雙王」同步締造新天價，包括「權王」台積電早盤最高漲15元至1,835...

金管會：台股不再是淺碟市場 強調三大面向結構質變

金管會主委彭金隆昨（29）日說，以近兩年資本市場數據來看，台股不再是「淺碟市場」，已是受國際矚目的資本市場，資本市場制度...

股房資金流動呈現「平行時空」 股市資金未見投奔房市跡象

股市衝上3萬點，但房市卻呈現「平行時空」，陷入景氣低谷。

台股爆量震盪 上市櫃成交值逾1.18兆元創新高

台股今天開高走低，上下震盪逾500點，終場下跌267.55點，收在32536.27點，成交值爆出新台幣9596.52億元...

台股三質變！彭金隆：已非淺碟而是國際矚目市場

金管會主委彭金隆29日說，以近兩年資本市場數據來看，台股不再是「淺碟市場」，已是受國際矚目的資本市場。他指出，資本市場制...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。