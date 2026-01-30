權王、股王 觸及新天價

台股昨（29）日叩關33,000點整數大關失利，但「雙王」同步締造新天價，包括「權王」台積電（2330）早盤最高漲15元至1,835元，再創掛牌後歷史新高，惟終場跌15元、收1,805元；「股王」信驊盤中攀升至9,500元新天價，終場大漲475元，收9,315元天價。

台積電日前法說會釋出財報超優於預期利多，並上修營運展望、資本支出、中長期毛利率等財務業務指標，法人圈大為驚艷，紛紛調高目標價，目前2,000元已是「地板價」，里昂證券更高喊3,030元天價，扮演穩定台股多頭軍心地位不可言喻。

金控旗下投顧最新指出，台積電傳出AP8、AP7、美國廠等先進封裝擴產方向，未來兩年將全面拉高CoWoS產能，如果消息屬實，將添增營收及獲利貢獻，目前台積電股價仍被低估，將在確認公司最後規畫後再更新獲利模型，隱含目標價上修空間。

信驊搭上AI多頭順風車，自去年4月股災低點2,275元反彈以來，累計上漲超過三倍，看好美系雲端服務供應商（CSP）AI及通用伺服器需求樂觀，並切入美系CSP的AI ASIC伺服器供應鏈，目前已有大和、里昂、凱基、台新、富邦等內外資喊上10,000元目標價。