台股爆天量 閃見新高點…法人：紅包行情仍可期

台股昨（29）日受富台指結算、漲價概念股殺盤、丙種資金結算等因素影響，早盤攻抵32,996點歷史新高後賣壓湧現，加權指數由紅翻黑，終場跌267點收32,536點，成交量爆9,596億元史上天量，呈爆量創高拉回的背離格局。

台股量增收黑是否代表行情已「量價同步到頂」，統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利分析，漲多震盪難免，但昨日屬於健康拉回，主因多頭仍守住5日線、技術指標未翻空、台積電（2330）走勢穩健、盤面未見多殺多恐慌氣氛，加上企業獲利上修，預料後市還有紅包行情可期。

外資近十日期現貨操作動向

第一金投顧董事長黃詣庭認為，Meta、微軟持續擴大資本支出，穩住AI供應鏈多頭軍心，二線晶圓代工、ABF載板等漲價概念股下殺只是市場情緒調整，與基本面無關，若亞馬遜、蘋果財報續添利多，台股整理後可望再戰33,000點，考量技術面乖離已大等因素，建議審慎靈活操作。

三大法人昨日賣超16.6億元，其中，外資持續買超146.5億元，主要敲進奇鋐、旺宏、光聖、聯發科、鴻海等，金額在30.5億元至71億元不等，連三買，近六日累計認錯回補逾千億元、達1,112億元，僅一日出現調節。外資在台指期淨空單大增4,770口達32,702口，近八日最高。

投信單日調節29億元，連25賣、累計賣超1,333.8億元；自營商擴大賣超至134.1億元，連二賣，具短線多空轉折指標的自行買賣部位自15日以來大多站在賣方；八大公股券商逢低承接52.2億元，買超台積電、力積電、華邦、聯電、南亞科等半導體股。

美聯準會（Fed）利率按兵不動，主席鮑爾暗示未來仍有降息空間，帶動台股早盤一度漲192點至32,996點，距33,000點只差一步，但聯電法說會行情失靈急殺跌停，拖累台積電翻黑、漲價概念股重挫，大盤下殺翻黑終止連五紅。

盤面漲多電子族群開始出現震盪，櫃買市場尤其弱勢，僅光通訊、伺服器管理晶片、低軌衛星等較有表現，部分資金轉進整理超過一個月的大型金控，試圖在大盤拉回時扮演撐盤角色，國泰金、中信金、元大金、玉山金等逆勢收紅。