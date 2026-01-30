金管會：台股不再是淺碟市場 強調三大面向結構質變

金管會主委彭金隆昨（29）日說，以近兩年資本市場數據來看，台股不再是「淺碟市場」，已是受國際矚目的資本市場，資本市場制度與發展興革建議，都是以國際資本市場角度來看，確保改革與創新符合投資人效益。

對於市場關注的T+1制度，金管會已請證交所蒐集國際配套措施並審慎評估效益與成本。彭金隆強調，資本市場變革須考量成本與風險，任何改變必須能有效提升投資人效益，非盲目跟風。

彭金隆談台股已非淺碟市場

分析台股在三大面向結構已產生質變，一是市值排名、投資人結構多樣化，二是資本市場對產業實質支持，如企業籌資量與掛牌數，三、與國際制度正積極接軌。

據金管會統計到2025年底，台股總市值已達101.7兆元，排名全球第七大，債券市場交易規模在亞太區居第四大。

投資人結構也發生改變。過去自然人（散戶）交易占比高達九成，目前已下降至約52%，取而代之的是更多外資與法人，顯示市場建構愈趨完整，吸引更多元面向的投資人。

證期局長高晶萍說，金管會希望建構更完整市場、投資人面向更多元，台股市值排名第七大，與英國和加拿大差距不多，希望吸引更多面向投資人投資。

2025年IPO掛牌家數77家，企業籌資總額1.2兆元，史上新高；金管會也建立亞洲創新籌資平台，鬆綁創新板制度，促進產業創新與籌資效率，顯示金管會積極透過資本市場支持企業發展。

台股也積極與國際制度接軌，針對國際主要市場（美、英、韓）研議延長交易時間，以及美國與印度已實施的T+1制度，金管會已請證交所蒐集國際配套措施並審慎評估效益與成本。

高晶萍指出，延長台股交易時間過去多次討論，最近契機是美股那斯達克從16小時延長到23個小時，倫敦也延長到24小時，韓國也延長到12小時。台股交易時間僅四個半小時，較亞洲主要市場短，但延長交易時間涉及散戶、外資及券商等多方利害關係人，須審慎評估。

美國與印度已實施T+1制度，其他如英國、瑞士、澳洲、智利等12國都宣布2026至2030年會做。亞洲國家都是成立小組研議，但尚未有具體實施時程，台股對此制度是不落後，但也不躁進。