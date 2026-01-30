股房資金流動呈現「平行時空」 股市資金未見投奔房市跡象

股市衝上3萬點，但房市卻呈現「平行時空」，陷入景氣低谷。

據住展雜誌統計，雙北市在去年國安基金進場的4-12月期間推出之新案，完銷案僅八案，對比2024年股市攀2萬點時期在3-7月就快銷19案，落差不言可喻。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，2024年台股在3月登上當時史上最高的2萬點，房市同步氣勢如虹，一路順暢直到銀行限貸令、央行打房政策冷氣團風暴來襲才停歇，而2025年台股除了在4月戲劇性暴跌外，其後報復性上漲，當中伴隨史上歷時最久的國安基金護盤，助長漲多跌少態勢，但房市卻不復見跟進，寒流打擊下毫無買氣。

細部觀察逆勢快節奏完銷案，不脫建商品牌、地段新案稀缺、價格相對平實、話題性，以及小宅規劃、戶數不多這些關鍵因素，像是北士科地帶的「達欣文萃」，與上新莊區域的「國泰曦．」顯然具備品牌知名度、住宅熱區特性，加上價碼合理與二、三十坪的主流坪數設計，「達欣文萃」還搭上輝達旋風，傳出佳績其來有自。

「圓山耑宇」、「成華織心畫」、「松柏大院」坐落地段穩健又沒有太多新案供給的圓山、石牌與江子翠生活圈，且因為也有改建型態，遂在地主戶以外的銷售戶數不算多，輔以中小坪數的空間，成就快銷的好成績。

陳炳辰分析，股市屢屢刷新表現，當前已達3萬點水準，資金依然沒有明顯獲利了結投奔房市懷抱跡象，以去年已經進場一段時間的上半年推案，雙北市有一半以上個案數的銷售率不到50%，案場多見單周交易組數掛蛋，與來客組數個位數的慘況，眼下公開指標案雖然不乏以品牌、小宅，甚至讓利為訴求，有利銷售與降低風險。

但如台北市文山區，或新北市中和區、林口區、三重區的大案量體多，又會排擠未去化的舊案買氣，新的一年若無直接性的房產大利多刺激，進而引導資金流入，要擔心的恐怕是市場持續棄守房市，進一步演變為賣房買股的窘境。