快訊

海鯤艦首度潛航下潛約50公尺 測試聲納、動力

股房資金流動呈現「平行時空」 股市資金未見投奔房市跡象

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

股市衝上3萬點，但房市卻呈現「平行時空」，陷入景氣低谷。

據住展雜誌統計，雙北市在去年國安基金進場的4-12月期間推出之新案，完銷案僅八案，對比2024年股市攀2萬點時期在3-7月就快銷19案，落差不言可喻。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，2024年台股在3月登上當時史上最高的2萬點，房市同步氣勢如虹，一路順暢直到銀行限貸令、央行打房政策冷氣團風暴來襲才停歇，而2025年台股除了在4月戲劇性暴跌外，其後報復性上漲，當中伴隨史上歷時最久的國安基金護盤，助長漲多跌少態勢，但房市卻不復見跟進，寒流打擊下毫無買氣。

細部觀察逆勢快節奏完銷案，不脫建商品牌、地段新案稀缺、價格相對平實、話題性，以及小宅規劃、戶數不多這些關鍵因素，像是北士科地帶的「達欣文萃」，與上新莊區域的「國泰曦．」顯然具備品牌知名度、住宅熱區特性，加上價碼合理與二、三十坪的主流坪數設計，「達欣文萃」還搭上輝達旋風，傳出佳績其來有自。

「圓山耑宇」、「成華織心畫」、「松柏大院」坐落地段穩健又沒有太多新案供給的圓山、石牌與江子翠生活圈，且因為也有改建型態，遂在地主戶以外的銷售戶數不算多，輔以中小坪數的空間，成就快銷的好成績。

陳炳辰分析，股市屢屢刷新表現，當前已達3萬點水準，資金依然沒有明顯獲利了結投奔房市懷抱跡象，以去年已經進場一段時間的上半年推案，雙北市有一半以上個案數的銷售率不到50%，案場多見單周交易組數掛蛋，與來客組數個位數的慘況，眼下公開指標案雖然不乏以品牌、小宅，甚至讓利為訴求，有利銷售與降低風險。

但如台北市文山區，或新北市中和區、林口區、三重區的大案量體多，又會排擠未去化的舊案買氣，新的一年若無直接性的房產大利多刺激，進而引導資金流入，要擔心的恐怕是市場持續棄守房市，進一步演變為賣房買股的窘境。

房市 國安基金

延伸閱讀

綠控汙水接管率不如林右昌時代 基隆市府澄清3年增6%優於前朝

黃仁勳明來台...何時為輝達北士科合框？蔣萬安曝時間還沒定

黃仁勳29日抵台何時會面蔣萬安？李四川：時間地點配合輝達

金管會裁罰新壽395萬元 這兩大問題與北士科之爭有關

相關新聞

台股爆天量 閃見新高點…法人：紅包行情仍可期

台股昨（29）日受富台指結算、漲價概念股殺盤、丙種資金結算等因素影響，早盤攻抵32,996點歷史新高後賣壓湧現，加權指數...

權王、股王 觸及新天價

台股昨（29）日叩關33,000點整數大關失利，但「雙王」同步締造新天價，包括「權王」台積電早盤最高漲15元至1,835...

金管會：台股不再是淺碟市場 強調三大面向結構質變

金管會主委彭金隆昨（29）日說，以近兩年資本市場數據來看，台股不再是「淺碟市場」，已是受國際矚目的資本市場，資本市場制度...

股房資金流動呈現「平行時空」 股市資金未見投奔房市跡象

股市衝上3萬點，但房市卻呈現「平行時空」，陷入景氣低谷。

台股爆量震盪 上市櫃成交值逾1.18兆元創新高

台股今天開高走低，上下震盪逾500點，終場下跌267.55點，收在32536.27點，成交值爆出新台幣9596.52億元...

台股三質變！彭金隆：已非淺碟而是國際矚目市場

金管會主委彭金隆29日說，以近兩年資本市場數據來看，台股不再是「淺碟市場」，已是受國際矚目的資本市場。他指出，資本市場制...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。