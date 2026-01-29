快訊

尾牙擦出火花！世界先進工程師出軌女同事 小三判賠30萬

輝達要換房東！「潤泰玉成」大樓250億元喊賣

金價定價邏輯改變 黃金與金礦股仍有上行空間

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國經濟前景不明，美元走弱，加上地緣政治風險仍高，推升金價衝到每英兩5,500美元再創歷史新高。法人指出，金價進入新時代，不是一次的行情，而是定價邏輯的改變。今年黃金與金礦股仍有上行空間，且金礦股仍有補漲空間，但要注意金礦股的波動高於金價。

金價在2025年全年上漲65%，創近半世紀罕見強勢，今年以來延續強勁走勢，迭創歷史新高。施羅德環球黃金基金經理人路克（James Luke） 指出，地緣政治風險、財政赤字與全球資產再配置，正在把黃金從「利率敏感的避險資產」，推向長期核心配置的新定位。

路克認為，三大驅動因素將推動黃金多頭續航。首先是政策與財政面。美國透過資產購買壓低融資成本，市場對財政主導及貨幣貶值的疑慮升溫，黃金配置需求獲得結構性支撐。

其次是結構性買盤。中國大陸官方黃金儲備占比僅約8%，低於南非、俄羅斯與成熟市場平均值。在制裁風險與美債信用疑慮下，黃金仍有增持空間。第三是風險分散。全球政治分歧與大國對立加劇，投資人更傾向以黃金強化投資組合韌性。

威廉博萊（William Blair）資產管理認為，考量到地緣政治風險與宏觀經濟環境的變化，最近金價的強勁走勢相當合理。今年開局，地緣政治風險重回焦點，在委內瑞拉局勢與格陵蘭頭條新聞的推波助瀾下，激發黃金的漲升行情。

路克指出，金礦股獲利能力改善，股價卻未完全跟上。在利潤與投入資本報酬率（ROIC）持續改善的前提下，金礦股仍以折價交易，後續重估可望成為價格上行主要動能之一。不過他也提醒投資人，金礦股的波動通常高於金價，短期漲跌可能更大，適合以中長期角度分散配置。

地緣政治風險 金價

延伸閱讀

金價再飆高！他買不到一年「報酬率狂漲6成」 房市輸慘了

影／人比球桿還小隻！英國2歲神童創2項撞球金氏紀錄 超萌畫面曝光

貴金屬ETF 權證選三個月

金價創天價5,200美元！年底挑戰6,000美元 天然資源基金半年大賺63%

相關新聞

台股三質變！彭金隆：已非淺碟而是國際矚目市場

金管會主委彭金隆29日說，以近兩年資本市場數據來看，台股不再是「淺碟市場」，已是受國際矚目的資本市場。他指出，資本市場制...

股價連跌外資卻是連買！買超群創竟達9.7萬張 同時轉買友達3.9萬張

台股29日以32,536.27點收盤，下跌267.55點，三大法人中僅外資買超146.59億元，統計外資買賣超個股發現，...

證交所公告2月11日蛇年封關 休11天後於23日恢復交易

臺灣證券交所公告，2026年2月15日（星期日）至2月19日（星期四）為農曆除夕暨春節，因2月15日適逢星期日，依規定於...

台股從千股降為1股等三大改革可能性 彭金隆：從三大重點研議

對於股市延長交易、交割時間是否改為T+1，以及將現股交易單位從1千股降為百股或1股，金管會主委彭金隆今日指出，這些制度改...

台股爆量震盪 上市櫃成交值逾1.18兆元創新高

台股今天開高走低，上下震盪逾500點，終場下跌267.55點，收在32536.27點，成交值爆出新台幣9596.52億元...

台股創高後翻黑！收32,536點下跌267點 台積電下跌15元力守1,800元

台股29日開高，一度再創新高，早盤逢壓翻黑，盤中低檔震盪，終場收32,536點，下跌267點，跌幅0.82%，成交量9,...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。