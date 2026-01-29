台股三質變！彭金隆：已非淺碟而是國際矚目市場

金管會主委彭金隆29日說，以近兩年資本市場數據來看，台股不再是「淺碟市場」，已是受國際矚目的資本市場。他指出，資本市場制度與發展興革建議，都是以國際資本市場角度來看，確保改革與創新符合投資人效益。

台股在三大面向中，結構已產生質變，一是市值排名、投資人結構多樣化；二、資本市場對產業實質支持，如企業籌資量與掛牌數；三是與國際制度正積極接軌。

據金管會到2025年底統計，台股總市值已達101.7兆元，排名全球第七大，債券市場交易規模在亞太區居第四大。投資人結構也發生改變。過去自然人（散戶）交易占比高達九成，目前已下降至約52%，取而代之的是更多外資與法人的進入，顯示市場建構愈趨完整，吸引了更多元面向的投資人。

證期局長高晶萍說，金管會希望建構更完整市場、投資人面向更多元，台股市值排名第七大，與英國和加拿大差距不多，希望吸引更多面向投資人來投資。2025年底IPO掛牌家數新增77家，企業籌資總額1.2兆元，創史上新高；金管會也建立亞洲創新籌資平台，並鬆綁創新板制度，促進產業創新與籌資效率，顯示金管會積極透過資本市場支持企業。

台股也正積極與國際制度接軌，針對國際主要市場（如美、英、韓）研議延長交易時間，以及美國與印度已實施的T+1制度，金管會已請證交所蒐集國際配套措施並審慎評估效益與成本。

證期局長高晶萍指出，延長台股交易時間過去曾多次討論，最近契機是美股那斯達克從16小時延長到23個小時，倫敦也延長到24小時，韓國也延長到12小時。台股交易時間僅四個半小時，較亞洲主要市場短，但延長交易時間涉及散戶、外資及券商等多方利害關係人，需審慎評估。

T+1制度最受矚目的是美國和印度，其他如英國、瑞士、澳洲、智利等12國都宣布2026~2030年會做。亞洲國家都是成立小組密切研議，但尚未有具體實施時程，台股對此制度是不落後，但也不躁進。

高晶萍說，T+1制度推動，會影響投資人和散戶，因為有時差問題，外資匯入的壓力，這涉及到利害關係人很多，也請證交所研議並搭配相關配套措施。

交易單位方面，零股交易降低小資族入市門檻。114年全年度零股交易占比已提升至2%，制度研議也將優化零股與整股價差，並評估是否開放槓桿交易。

彭金隆補充，資本市場變革需考量成本與風險，任何改變必須能有效提升投資人效益，而非盲目跟風。