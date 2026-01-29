聯亞目標價 喊到1,081元
AI帶動，光通訊未來展望樂觀，聯亞（3081）股價勁揚，預備挑戰千元大關。多家外資法人發布報告，其中摩根士丹利（大摩）將目標價從830元大幅調升至1,081元，調幅達30.2%，重申「優於大盤」。
大摩指出，聯亞2025年第4季營業利益率達33%，優於預期，顯示公司業務已重回成長軌道。預計2026年第1季營收將創新高，且這股強勁勢頭將持續整年。
聯亞2026年資本支出為7億元，主要用於前端磊晶設備與晶圓廠設施的擴充；大摩表示，聯亞預計到2027年上半年，磊晶片產能將增加25%至30%，且電子束微影產能將比現有規模大幅提升150%。這項產能增長將支持來自美國雲端大廠（CSP）客戶及光收發模組廠商強勁專案需求。
