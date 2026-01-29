快訊

終於碰到天花板？金價漲幅急速收斂翻黑 一度暴跌5%

不滿種火麻遭判刑…砍土風舞女老師凶嫌曾上門「求平反」 高大成拒絕理由曝

創新板3.0啟動 建生態系

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台灣資本市場昨（29）日迎來重要里程碑，臺灣證券交易所董事長林修銘宣布，「創新板3.0」改革措施已全面上路，發行條件與交易制度幾乎全面與上市櫃一般板相同。

電動馬達大廠富田電機（4590）昨日掛牌交易，為制度升級後首家掛牌企業，象徵創新板邁向「亞洲那斯達克」的戰略目標，並啟動全方位的「創新板生態系」建構計畫。

林修銘表示，2026年預計將有超過15至20家企業申請掛牌，證交所將於3月遠赴美西路演，推廣「亞洲創新投資平台」概念，爭取海外優質公司回台掛牌。隨3.0制度到位與生態系成形，台灣創新板將成為亞洲籌資市場中最具活力的關鍵板塊。

林修銘指出，創新板3.0的核心在於消除過去新創企業掛牌阻礙。自去年底開放當沖交易以來，創新板市場流動性顯著提升，平均當沖占比提升15%，平均成交量成長逾三成，熱門標的更曾創下80%以上增幅。在3.0時代，證交所放寬審議門檻、縮短保薦期，並取消「合格投資人」限制，讓創新板不再是少數人示範場，而是一個與一般板無異、具備流動性的常態交易板塊。

創新板 資本市場 當沖

延伸閱讀

行銷創新板 影片助攻

兩大財金首長看後市 科技股續亮 傳產將回溫

證交所攜手資誠合辦交流會 助前瞻產業鏈結創新板

CNBC專訪 林修銘：台股3萬點展現台灣科技島優勢

相關新聞

台股爆天量 閃見新高點…法人：紅包行情仍可期

台股昨（29）日受富台指結算、漲價概念股殺盤、丙種資金結算等因素影響，早盤攻抵32,996點歷史新高後賣壓湧現，加權指數...

權王、股王 觸及新天價

台股昨（29）日叩關33,000點整數大關失利，但「雙王」同步締造新天價，包括「權王」台積電早盤最高漲15元至1,835...

金管會：台股不再是淺碟市場 強調三大面向結構質變

金管會主委彭金隆昨（29）日說，以近兩年資本市場數據來看，台股不再是「淺碟市場」，已是受國際矚目的資本市場，資本市場制度...

股房資金流動呈現「平行時空」 股市資金未見投奔房市跡象

股市衝上3萬點，但房市卻呈現「平行時空」，陷入景氣低谷。

就市論勢／老 AI 概念股 價值浮現

台股進入2026年後持續創新高，指數與成交量均位於較高水準，且類股輪動快速，資金在各題材如記憶體、IC設計、低軌衛星到光通訊間迅速移動，多頭氣勢強。

聯亞目標價 喊到1,081元

AI帶動，光通訊未來展望樂觀，聯亞（3081）股價勁揚，預備挑戰千元大關。多家外資法人發布報告，其中摩根士丹利（大摩）將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。