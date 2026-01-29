快訊

馬國女大生性侵殺害凶嫌梁育誌更二審逃死 母親悲憤寫1600字長文痛訴司法

聯電法說後股價殺跌停 原來是因為外資這樣看

低調不願具名…政大商學院2神秘校友慨捐9.3億 背後藏跨數十載深厚情誼

證交所：明公布2024年上市公司董監事酬金

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，將於30日於公開資訊觀測站公司治理專區之「董監事酬金相關資訊」項下，揭示國內上市公司及第一上市公司所申報2024年度第2階段董事及監察人酬金「實際」支領情形、合理性說明及其他相關資訊。

前揭資訊與2024年度股東會年報、2024年度第1階段所公告之資訊比對，部分公司有差異情形，主要因前者為實際數與後兩者為擬議數不同所致。

投資大眾可自公布日起進行不同排序查詢，包括依產業別、證券代號、董監酬金總額及其占稅後損益百分比暨平均每位董監酬金。

證交所並在各公司董監酬金資訊後加註稅後損益、每股盈餘、股東權益報酬率及實收資本額等資訊供投資人參考。

另外，為強化上市公司董事及監察人酬金資訊揭露，證交所亦將於公開資訊觀測站「公司治理專區」項下，公布「2024年度稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」之上市公司資訊，包括公司代號、公司名稱、2024年稅後虧損金額、董監事酬金總額及平均每位董監事酬金，期達到以「市場機制」促使公司訂定合理董事及監察人酬金。

上市公司 董事

延伸閱讀

證交所公告2月11日蛇年封關 休11天後於23日恢復交易

行銷創新板 影片助攻

證交所攜手資誠合辦交流會 助前瞻產業鏈結創新板

「拒當總經理也不願成證交所罪人」朱富春肺炎辭世 享壽77歲

相關新聞

股價連跌外資卻是連買！買超群創竟達9.7萬張 同時轉買友達3.9萬張

台股29日以32,536.27點收盤，下跌267.55點，三大法人中僅外資買超146.59億元，統計外資買賣超個股發現，...

證交所公告2月11日蛇年封關 休11天後於23日恢復交易

臺灣證券交所公告，2026年2月15日（星期日）至2月19日（星期四）為農曆除夕暨春節，因2月15日適逢星期日，依規定於...

台股從千股降為1股等三大改革可能性 彭金隆：從三大重點研議

對於股市延長交易、交割時間是否改為T+1，以及將現股交易單位從1千股降為百股或1股，金管會主委彭金隆今日指出，這些制度改...

台股創高後翻黑！收32,536點下跌267點 台積電下跌15元力守1,800元

台股29日開高，一度再創新高，早盤逢壓翻黑，盤中低檔震盪，終場收32,536點，下跌267點，跌幅0.82%，成交量9,...

矽光子拒搭台股大怒神！光聖連3日創天價、聯亞晉身準千金

台股29日搭上大怒神，權王台積電（2330）創1,835元新天價後突變臉翻黑，拖累大盤從32,996點歷史新高一度重挫逾...

證交所「創新板 3.0」當沖交易熱 林修銘：下一步將打造創新板生態系

臺灣證券交易所董事長林修銘於29日宣布，「創新板3.0」改革措施已正式全面上路。林修銘強調，此次升級最大的意義在於將創新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。