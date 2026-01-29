證交所：明公布2024年上市公司董監事酬金

臺灣證券交易所表示，將於30日於公開資訊觀測站公司治理專區之「董監事酬金相關資訊」項下，揭示國內上市公司及第一上市公司所申報2024年度第2階段董事及監察人酬金「實際」支領情形、合理性說明及其他相關資訊。

前揭資訊與2024年度股東會年報、2024年度第1階段所公告之資訊比對，部分公司有差異情形，主要因前者為實際數與後兩者為擬議數不同所致。

投資大眾可自公布日起進行不同排序查詢，包括依產業別、證券代號、董監酬金總額及其占稅後損益百分比暨平均每位董監酬金。

證交所並在各公司董監酬金資訊後加註稅後損益、每股盈餘、股東權益報酬率及實收資本額等資訊供投資人參考。

另外，為強化上市公司董事及監察人酬金資訊揭露，證交所亦將於公開資訊觀測站「公司治理專區」項下，公布「2024年度稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」之上市公司資訊，包括公司代號、公司名稱、2024年稅後虧損金額、董監事酬金總額及平均每位董監事酬金，期達到以「市場機制」促使公司訂定合理董事及監察人酬金。