Fed 按兵不動！法人解析：債市聚焦領息、非投資等級債具配置價值

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美國聯準會（Fed）於1月利率會議中決議，維持聯邦基金利率目標區間3.50%至3.75%不變，符合市場預期。法人建議，亞洲與全球非投資等級債券市場，部分發行人受惠於區域內需與企業財務改善，提供相對吸引的殖利率水準，適合在高利率環境下累積收益的投資人。

聯準會指出，近期經濟數據顯示美國經濟活動仍穩健擴張，就業成長雖有放緩，但失業率維持低檔，通膨也持續降溫，惟仍略高於2%的長期目標。主席鮑爾在會後記者會中強調，當前政策立場已處於「有利位置」，未來是否調整利率，將視經濟與通膨數據表現而定。

從市場預期來看，利率期貨顯示投資人對短期降息的期待已明顯降溫。根據芝加哥商品交易所（CME） Fed Watch顯示，預期最快降息時間點落在2026年6月17日，並於今年底前降息2碼。換言之，利率可能在相對高檔水準停留更長一段時間，聯準會短期內「按兵不動、觀察數據」的態度愈趨明確。

在此環境下，聯邦投信指出，對一般投資人而言，債券投資的核心思維可以從「賺價差」轉向「穩定領息」。由於利率仍處高檔，具備較高票息的非投資等級債券，有機會提供較穩定的現金流。

聯邦投信提醒，面對利率高檔停留時間拉長、降息節奏延後的環境，投資人不妨重新檢視債券配置角色，透過以領息為核心、搭配嚴謹風險控管的債券策略，有助在市場不確定性中穩定資產表現，為投資組合建立防禦基礎。

值得注意的是，以相關基金產品布局來看，聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金著重亞洲非投資等級債券的分散配置，追求穩定息收機會；而聯邦優勢策略全球債券組合基金採取多元資產配置策略，透過動態調整資產比重，提升投資組合的彈性與風險控管能力，因應不同利率與景氣循環。

債券 美國聯準會

