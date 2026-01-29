擺脫淺碟型結構 彭金隆：台股是受國際矚目資本市場

金管會積極推動「亞洲創新籌資平台」計畫，盼擴大資本市場規模。金管會主委彭金隆今天說，以前台股被視為「淺碟型市場」，如今不可同日而語，因為台股現在已經是受國際矚目的資本市場。

金管會今天舉行115年新春記者會，媒體關注台股加權指數站上逾32000點，這幾年除了外資及法人，越來越多散戶投資人、年輕人都進入市場，是否仍將台股定位為「淺碟型市場」結構。

彭金隆表示，以前說台股是淺碟型市場，但對比今昔台股的規模、上市櫃家數與交易量，不可同日而語，因為台灣現在已經是國際矚目的資本市場。

根據金管會統計近兩年資本市場概況，114年底集中市場加權指數28963.6點，較113年底上漲25.74%；整體證券市場市值達新台幣101.764兆元，年增26.52%。總體而言，台股目前市值排名全球第7，債券交易市場規模亞太地區排名第4。

金管會證期局局長高晶萍說明，目前台股自然人交易量占52%，自然人占比並不低。至於台股是否為淺碟型市場，她認為，應該儘量把市場建構好，吸引各種類的投資人進來，市場建構越完整、資訊越透明，願意進來的投資人會越多元。

高晶萍表示，台股上市加上櫃市值已達到全球排名第7名，距離前面的英國與加拿大差距沒有那麼大，希望透過推出「亞洲創新籌資平台」，持續優化相關交易制度及資訊揭露，讓台股更具有吸引力。

盤點「亞洲創新籌資平台」政策規劃重點，高晶萍會中進行簡報說明，金管會督導證交所及櫃買中心，推出涵蓋3大領域、13面向共25項措施，以對接產業需求。

其中，對於股票市場，金管會將「強化創新板動能」列為首要措施，高晶萍表示，去年1月6日取消合格投資人制度並開放盤中零股交易，11月17日再開放當沖交易及鬆綁投信基金投資額度後，使總成交金額及日均成交值較113年度增加168%及169%。

此外，金管會也針對股票市場推動優化上市櫃制度、促進轉板彈性、透過「資本市場服務團」支持國家政策重點產業、推行企業價值提升計劃2.0等政策。

至於債券市場方面，金管會推動債券雙掛牌、開放海外子公司發債、推動台灣債券市場發展計劃等政策，藉此擴大台灣債券市場規模。

高晶萍說，未來將秉持「開放、創新、穩健」主軸，滾動檢討計劃，推動台灣在全球人工智慧（AI）創新與資本競逐中脫穎而出，成為國際級創新籌資平台。