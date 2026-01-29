快訊

農場投毒…張美阿嬤三女兒開轟「巨嬰弟」避不出面 壓力全由媽媽承受

正值下班交通尖峰...國1林口路段休旅車起火駕駛逃出 後方回堵5公里

Alex Honnold赤手獨攀台北101差點取消 賈永婕曝「最後deadline」

擺脫淺碟型結構 彭金隆：台股是受國際矚目資本市場

中央社／ 台北29日電

金管會積極推動「亞洲創新籌資平台」計畫，盼擴大資本市場規模。金管會主委彭金隆今天說，以前台股被視為「淺碟型市場」，如今不可同日而語，因為台股現在已經是受國際矚目的資本市場。

金管會今天舉行115年新春記者會，媒體關注台股加權指數站上逾32000點，這幾年除了外資及法人，越來越多散戶投資人、年輕人都進入市場，是否仍將台股定位為「淺碟型市場」結構。

彭金隆表示，以前說台股是淺碟型市場，但對比今昔台股的規模、上市櫃家數與交易量，不可同日而語，因為台灣現在已經是國際矚目的資本市場。

根據金管會統計近兩年資本市場概況，114年底集中市場加權指數28963.6點，較113年底上漲25.74%；整體證券市場市值達新台幣101.764兆元，年增26.52%。總體而言，台股目前市值排名全球第7，債券交易市場規模亞太地區排名第4。

金管會證期局局長高晶萍說明，目前台股自然人交易量占52%，自然人占比並不低。至於台股是否為淺碟型市場，她認為，應該儘量把市場建構好，吸引各種類的投資人進來，市場建構越完整、資訊越透明，願意進來的投資人會越多元。

高晶萍表示，台股上市加上櫃市值已達到全球排名第7名，距離前面的英國與加拿大差距沒有那麼大，希望透過推出「亞洲創新籌資平台」，持續優化相關交易制度及資訊揭露，讓台股更具有吸引力。

盤點「亞洲創新籌資平台」政策規劃重點，高晶萍會中進行簡報說明，金管會督導證交所及櫃買中心，推出涵蓋3大領域、13面向共25項措施，以對接產業需求。

其中，對於股票市場，金管會將「強化創新板動能」列為首要措施，高晶萍表示，去年1月6日取消合格投資人制度並開放盤中零股交易，11月17日再開放當沖交易及鬆綁投信基金投資額度後，使總成交金額及日均成交值較113年度增加168%及169%。

此外，金管會也針對股票市場推動優化上市櫃制度、促進轉板彈性、透過「資本市場服務團」支持國家政策重點產業、推行企業價值提升計劃2.0等政策。

至於債券市場方面，金管會推動債券雙掛牌、開放海外子公司發債、推動台灣債券市場發展計劃等政策，藉此擴大台灣債券市場規模。

高晶萍說，未來將秉持「開放、創新、穩健」主軸，滾動檢討計劃，推動台灣在全球人工智慧（AI）創新與資本競逐中脫穎而出，成為國際級創新籌資平台。

資本市場 台股 金管會

延伸閱讀

台灣對美投資5千億美元是否影響市場？ 彭金隆：未見資金外流憂慮

華府智庫批評壽險匯率會計制度 彭金隆首度回應

只靠台積電這張神主牌 台股站上三萬卻虛胖？金管會祭「四招組合拳」

獨／金管會主秘人選 檢查局副局長尚光琪呼聲高...相關人事案近期發布

相關新聞

股價連跌外資卻是連買！買超群創竟達9.7萬張 同時轉買友達3.9萬張

台股29日以32,536.27點收盤，下跌267.55點，三大法人中僅外資買超146.59億元，統計外資買賣超個股發現，...

證交所公告2月11日蛇年封關 休11天後於23日恢復交易

臺灣證券交所公告，2026年2月15日（星期日）至2月19日（星期四）為農曆除夕暨春節，因2月15日適逢星期日，依規定於...

台股從千股降為1股等三大改革可能性 彭金隆：從三大重點研議

對於股市延長交易、交割時間是否改為T+1，以及將現股交易單位從1千股降為百股或1股，金管會主委彭金隆今日指出，這些制度改...

台股創高後翻黑！收32,536點下跌267點 台積電下跌15元力守1,800元

台股29日開高，一度再創新高，早盤逢壓翻黑，盤中低檔震盪，終場收32,536點，下跌267點，跌幅0.82%，成交量9,...

矽光子拒搭台股大怒神！光聖連3日創天價、聯亞晉身準千金

台股29日搭上大怒神，權王台積電（2330）創1,835元新天價後突變臉翻黑，拖累大盤從32,996點歷史新高一度重挫逾...

證交所「創新板 3.0」當沖交易熱 林修銘：下一步將打造創新板生態系

臺灣證券交易所董事長林修銘於29日宣布，「創新板3.0」改革措施已正式全面上路。林修銘強調，此次升級最大的意義在於將創新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。