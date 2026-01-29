聯準會1月維持不降息 國泰世華銀行分析後市展望

美國聯準會（Fed）本次無新動作，聯邦基準利率維持不變於3.5～3.75%區間。會議決策中，本次共有10名投票委員支持利率維持不變；理事Miran與Waller投下反對票，主張應降息1碼。就業面尚未出現明顯下行風險，3月決策傾向按兵不動、降息空間有限。市場對於6月啟動降息的機率仍約64%，與會前變動不大。國泰世華銀行指出，預估6月可望降息1碼。

針對未來降息空間及幅度展望，國泰世華銀行指出，美國聯準會（Fed）預計於今年5月更換主席，加上11月美國期中選舉帶來的政策氛圍轉變，市場普遍預期新任主席可能採取較為鴿派的政策表述。因此，預估6月可望啟動降息1碼，下半年累計降息約1～2碼。

展望總經、股、債、匯市的後續表現，美國經濟表現穩固，預計2026年仍可維持2%的成長率。後續可關注三項指標，一是關稅物價壓力的消退時間、二是K型消費分歧和美國總統川普提出的選舉政策支票、三是勞動市場的變化趨勢。利率方面，預期年底美國聯準會（Fed）利率將朝3%前進，且不排除坐3望2的可能。

股市方面，目前的高評價水準、地緣政治紛擾，影響美股短線震盪；然而，在美國聯準會（Fed）仍處降息循環、以及AI應用帶動的企業獲利成長的支撐下，預估2026全年盈餘動能仍有望維持雙位數增長，為長線多頭提供基礎動能。

債市方面，日債賣壓外溢、全球債務供給增加，使美債利率同步承受上行壓力，預期殖利率曲線維持陡峭。隨著第1季美國聯準會（Fed）政策立場偏向觀望，利率暫缺明顯下行動能；待新任主席上任後，若美國聯準會（Fed）釋出明確的降息訊號，有助長線利率緩降，但幅度有限。

匯市方面，美元弱勢震盪，但在各國持續赴美投資的資金流入，以及美元穩定幣買盤支持下，不致出現大幅貶值。