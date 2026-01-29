股價連跌外資卻是連買！買超群創竟達9.7萬張 同時轉買友達3.9萬張

台股29日以32,536.27點收盤，下跌267.55點，三大法人中僅外資買超146.59億元，統計外資買賣超個股發現，股價連三跌的群創（3481）卻持續獲外資買超，單日買超97,481張，居外資買超個股冠軍，友達（2409）也獲外資買超39,567張，終止連三賣。

台股早盤以32,828.02點開出，上漲24.2點，指數一度拉升至32,996.03點，上漲192.21點，再創歷史新高，但盤中翻黑，一度下滑至32,472.45點，下跌331.37點；權王台積電（2330）收1,805元，跌幅0.82%；聯電（2303）法說會後遭外資調降投資評級，股價重挫至跌停68.4元。

台股大盤指數終場收在32,536.27點，跌幅0.82%，終止連五紅；統計三大法人賣超16.61億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超146.59億元，投信賣超29.04億元，自營商賣超（合計）134.16億元，其中自營商（自行買賣）賣超47.26億元，自營商（避險）賣超86.9億元。

群創早盤以22.3元開出，一度翻紅拉升到22.65元，低點則曾下滑至21元，終場收在21.3元，下跌1元，跌幅4.48%，連三跌；統計外資買超前十名個股中，群創卻是高居買超個股第一名，且已連三買，其次是買超旺宏（2337）59,380張，友達也獲外資買超39,567張。