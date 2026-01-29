快訊

聯電法說後股價殺跌停 原來是因為外資這樣看

低調不願具名…政大商學院2神秘校友慨捐9.3億 背後藏跨數十載深厚情誼

影／人比球桿還小隻！英國2歲神童創2項撞球金氏紀錄 超萌畫面曝光

股價連跌外資卻是連買！買超群創竟達9.7萬張 同時轉買友達3.9萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資買超前十名。資料來源：證交所
外資買超前十名。資料來源：證交所

台股29日以32,536.27點收盤，下跌267.55點，三大法人中僅外資買超146.59億元，統計外資買賣超個股發現，股價連三跌的群創（3481）卻持續獲外資買超，單日買超97,481張，居外資買超個股冠軍，友達（2409）也獲外資買超39,567張，終止連三賣。

台股早盤以32,828.02點開出，上漲24.2點，指數一度拉升至32,996.03點，上漲192.21點，再創歷史新高，但盤中翻黑，一度下滑至32,472.45點，下跌331.37點；權王台積電（2330）收1,805元，跌幅0.82%；聯電（2303）法說會後遭外資調降投資評級，股價重挫至跌停68.4元。

台股大盤指數終場收在32,536.27點，跌幅0.82%，終止連五紅；統計三大法人賣超16.61億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超146.59億元，投信賣超29.04億元，自營商賣超（合計）134.16億元，其中自營商（自行買賣）賣超47.26億元，自營商（避險）賣超86.9億元。

群創早盤以22.3元開出，一度翻紅拉升到22.65元，低點則曾下滑至21元，終場收在21.3元，下跌1元，跌幅4.48%，連三跌；統計外資買超前十名個股中，群創卻是高居買超個股第一名，且已連三買，其次是買超旺宏（2337）59,380張，友達也獲外資買超39,567張。

外資買超前十名個股中，金融股占5檔，另外鴻海（2317）也獲外資買超；外資賣超第一名則是力積電（6770），單日賣超38,894張，重挫至跌停的聯電也遭外資賣超26,622張。

外資買超前十名。資料來源：證交所
外資買超前十名。資料來源：證交所

外資 個股

延伸閱讀

同樣調升目標價 旺宏漲停、力積電卻跌？原來兇手是他

記憶體還是夯！外資大買「這兩檔傳產股」 擠進成交量前十名

低掛好玩竟成交群創5千股⋯他慌問還有救嗎？網勸反彈快跑

群創「三大利多」股價卻回檔！網酸「騙人上車」 苦主嘆已經虧5萬

相關新聞

台股從千股降為1股等三大改革可能性 彭金隆：從三大重點研議

對於股市延長交易、交割時間是否改為T+1，以及將現股交易單位從1千股降為百股或1股，金管會主委彭金隆今日指出，這些制度改...

台股創高後翻黑！收32,536點下跌267點 台積電下跌15元力守1,800元

台股29日開高，一度再創新高，早盤逢壓翻黑，盤中低檔震盪，終場收32,536點，下跌267點，跌幅0.82%，成交量9,...

矽光子拒搭台股大怒神！光聖連3日創天價、聯亞晉身準千金

台股29日搭上大怒神，權王台積電（2330）創1,835元新天價後突變臉翻黑，拖累大盤從32,996點歷史新高一度重挫逾...

證交所「創新板 3.0」當沖交易熱 林修銘：下一步將打造創新板生態系

臺灣證券交易所董事長林修銘於29日宣布，「創新板3.0」改革措施已正式全面上路。林修銘強調，此次升級最大的意義在於將創新...

創新板3.0首發！富田電機掛牌 證交所林修銘：展現創新能量與產業底蘊

台灣資本市場29日迎來重要里程碑，國內電動馬達大廠富田-創（4590）正式掛牌交易，也是臺灣證券交易所推出「創新板3.0...

台股早盤震盪走弱！台積電回落守1,815元、CoWoS 擴產續推進

台股29日早盤開高後賣壓浮現，加權指數一度衝高至約32,941點，隨後轉為震盪走低，較早盤高點回落約138點，市場追價轉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。