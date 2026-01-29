快訊

聯電法說後股價殺跌停 原來是因為外資這樣看

低調不願具名…政大商學院2神秘校友慨捐9.3億 背後藏跨數十載深厚情誼

影／人比球桿還小隻！英國2歲神童創2項撞球金氏紀錄 超萌畫面曝光

一個月賺贏一季！雙鍵自結2025年11月EPS 0.34元 CCL材料需求暢旺

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

化工股雙鍵（4764）29日公告去年11月自結獲利數字，稅後純益2,900萬元，年增達1,923%，每股純益（EPS）0.34元。單月獲利賺贏去年第3季，使市場更加期待雙鍵第4季獲利成績。

雙鍵2025年第3季稅後純益2,100萬元，EPS 0.24元。2025年10月稅後淨損100萬元，每股淨損-0.02元。加上11月獲利數字，第4季獲利有望超車去年前三個季度，除顯示營運走出虧損谷底，也為全年度獲利表現，帶來更大想像空間。

雙鍵2025年前三季稅後純益前三季由虧轉盈，稅後純益5,274萬元、每股純益（EPS）0.62元，扭轉2024年同期EPS -0.71元的頹勢。且該公司今年第2季僅損益兩平，第3季起開始轉獲利，市場解讀，公司轉型實績初步浮現，伴隨電子材料產品陸續出貨，獲利結構有望得到改善。

雙鍵日前表示，電子材料、塑膠添加劑及光固化材料均有突破，接單狀況佳，營運已走出谷底、期待持續向上。

雙鍵成功轉型銅箔基板（CCL）關鍵材料供應商，去年10月於法說會上表示，經過一年多的努力，該公司生產的5G／6G電子化學材料，去年上半年占營收比重已突破10%，且對2026年需求樂觀向上，預期今年產能倍增，更不排除增資可能。

除電子材料外，公司指出，農膜及太空袋用的長效型光穩定劑及高濃度色母，是全球唯一能做到耐農藥、耐酸雨等要求，目前正努力向南亞、中國大陸及亞洲各地拓展客戶。數位紡織材料也成功獲Bluesign認證。

延伸閱讀

金居去年12月EPS 0.54元 能率亞洲0.39元

一詮去年12月EPS 0.12元 均熱片放量

今國光去年12月EPS 0.09元 加碼擴產

瑞昱去年EPS 28.77元

相關新聞

台股從千股降為1股等三大改革可能性 彭金隆：從三大重點研議

對於股市延長交易、交割時間是否改為T+1，以及將現股交易單位從1千股降為百股或1股，金管會主委彭金隆今日指出，這些制度改...

台股創高後翻黑！收32,536點下跌267點 台積電下跌15元力守1,800元

台股29日開高，一度再創新高，早盤逢壓翻黑，盤中低檔震盪，終場收32,536點，下跌267點，跌幅0.82%，成交量9,...

矽光子拒搭台股大怒神！光聖連3日創天價、聯亞晉身準千金

台股29日搭上大怒神，權王台積電（2330）創1,835元新天價後突變臉翻黑，拖累大盤從32,996點歷史新高一度重挫逾...

證交所「創新板 3.0」當沖交易熱 林修銘：下一步將打造創新板生態系

臺灣證券交易所董事長林修銘於29日宣布，「創新板3.0」改革措施已正式全面上路。林修銘強調，此次升級最大的意義在於將創新...

創新板3.0首發！富田電機掛牌 證交所林修銘：展現創新能量與產業底蘊

台灣資本市場29日迎來重要里程碑，國內電動馬達大廠富田-創（4590）正式掛牌交易，也是臺灣證券交易所推出「創新板3.0...

台股早盤震盪走弱！台積電回落守1,815元、CoWoS 擴產續推進

台股29日早盤開高後賣壓浮現，加權指數一度衝高至約32,941點，隨後轉為震盪走低，較早盤高點回落約138點，市場追價轉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。