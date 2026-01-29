一個月賺贏一季！雙鍵自結2025年11月EPS 0.34元 CCL材料需求暢旺

化工股雙鍵（4764）29日公告去年11月自結獲利數字，稅後純益2,900萬元，年增達1,923%，每股純益（EPS）0.34元。單月獲利賺贏去年第3季，使市場更加期待雙鍵第4季獲利成績。

雙鍵2025年第3季稅後純益2,100萬元，EPS 0.24元。2025年10月稅後淨損100萬元，每股淨損-0.02元。加上11月獲利數字，第4季獲利有望超車去年前三個季度，除顯示營運走出虧損谷底，也為全年度獲利表現，帶來更大想像空間。

雙鍵2025年前三季稅後純益前三季由虧轉盈，稅後純益5,274萬元、每股純益（EPS）0.62元，扭轉2024年同期EPS -0.71元的頹勢。且該公司今年第2季僅損益兩平，第3季起開始轉獲利，市場解讀，公司轉型實績初步浮現，伴隨電子材料產品陸續出貨，獲利結構有望得到改善。

雙鍵日前表示，電子材料、塑膠添加劑及光固化材料均有突破，接單狀況佳，營運已走出谷底、期待持續向上。

雙鍵成功轉型銅箔基板（CCL）關鍵材料供應商，去年10月於法說會上表示，經過一年多的努力，該公司生產的5G／6G電子化學材料，去年上半年占營收比重已突破10%，且對2026年需求樂觀向上，預期今年產能倍增，更不排除增資可能。

除電子材料外，公司指出，農膜及太空袋用的長效型光穩定劑及高濃度色母，是全球唯一能做到耐農藥、耐酸雨等要求，目前正努力向南亞、中國大陸及亞洲各地拓展客戶。數位紡織材料也成功獲Bluesign認證。