台股從千股降為1股等三大改革可能性 彭金隆：從三大重點研議

對於股市延長交易、交割時間是否改為T+1，以及將現股交易單位從1千股降為百股或1股，金管會主委彭金隆今日指出，這些制度改革上，不會因為其他國家做什麼，台灣就一定要做什麼；他進而指出，關於這些與台股交易相關的制度改革，他有三大重點交付給證期局、證交所、櫃買中心來研議，一是成本，二是風險，三則是效益，亦即，成本增加有限、風險有限，效益高，這樣才有制度調整的可行性。

彭金隆也舉例，例如1股交易，這若對各種利害關係人，例如券商、銀行、投資者、公司等都能接受，而且有效益，金管會就會來推動，但倘若成效不大，反而增加很多成本，這時就會再考慮。他再舉例，例如延長交易很多券商反對的原因是因為成本增加，另外零股交易倘若開槓桿之後的風險如何，這些在評估完之後，就會很清楚知道是否要做制度調整。

證期局局長高晶萍也指出，T+1制度的上路，主要由於美國與印度已先實施，並且帶動英國、瑞士、澳洲，智利等12個國家，也在研議在民國115至119年之間陸續實施，因此，證期局已由證券交易所搜集其他國家的作法，特別是倘若採取T+1制度，外資因為有時差的問題，會有匯出入時間差，甚至壓力，因此，證期局也會採取配套措施。

對於現股交易能否從1千股變成1股的，以及零股交易能否開放槓桿承作？高晶萍說明，2020年10月26日證期局推出盤中零股交易時，主要希望降低小資族與年輕人的投資優質權值股的入門門檻，並鼓勵中長期投資，因此，並不希望把槓桿放入，因此，的確沒有開放借券、融資等信用交易。她進而說明，開放零股交易之後，占市場比重已從2020年10月的千分之一至2025年的2%，交易量的確有擴大，至於會否在零股上開放信用交易，高晶萍也表示，已請證交所研議。

倘若短期內要以零股來取代千股交易單位降為1股，彭金隆指出，優化零股與整股價差問題，也是其中的重點，高晶萍也說明，交易撮合時間，已從最早的1分鐘縮短至5秒鐘，漸漸拉近，至於交易單位會否從1千股降為1股，並且開放零股的槓桿？高晶萍則並未排除可能性指出，這些都將持續研議。