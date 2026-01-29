快訊

台股創高後翻黑！收32,536點下跌267點 台積電下跌15元力守1,800元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。 歐新社

台股29日開高，一度再創新高，早盤逢壓翻黑，盤中低檔震盪，終場收32,536點，下跌267點，跌幅0.82%，成交量9,307億元，台積電（2330）終場收1,805元，下跌15元，跌幅0.82%。

觀察盤面上，以成交金額來看，量大下跌的有，台積電、力積電（6770）、欣興（3037）、聯電（2303）、台達電（2308）、鴻海（2317）、群創（3481）、國巨*（2327）、景碩（3189）、京元電子（2449）、威剛（3260）、亞光（3019）、世芯-KY（3661）。

川普警告伊朗盡快與美方達成保證不發展核武的協議，否則下一波攻擊會更嚴重。避險情緒推升金價突破每盎司 5,400美元。聯準會決議利率不變，維持在3.5%-3.75%，並上修對經濟成長的評估。ASML、Tesla、Meta財報優於市場預期，盤後股價皆上漲。反觀微軟雲端運算業務成長動能趨於放緩，未來成長受質疑，盤後跌逾5%。

周三（28日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為49,015.6點，上漲12.19點、漲幅0.02%；S&P500指數下跌0.01%；那斯達克指數上漲0.17%；費半指數上漲2.34%。台積電ADR漲1.17%。

統一投顧表示，FED利率決議符合預期，美大部分科技股財報優異，僅微軟雲端運算業務未來成長受質疑，美股風險偏好維持穩健。台灣昨日股匯齊揚，近期台股技術面強勁，延5日線續創新高，惟目前台股季乖離率達13.8%、融資已超過3800億，加上月底美國政府關門議題及農曆年前丙種資金結帳，仍須隨時留意短期波動。

欲規劃抱股過農曆年者建議封關前五日低接布局。中長線布局，維持聚焦：台積電及先進製程/封裝相關、高速傳輸(含光傳輸)、載板與PCB、電力能源相關、衛星航太軍工、材料升級或短缺概念、成衣製鞋及生技等族群。

