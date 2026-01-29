鈊象回檔30%...看不到台積電車尾燈？切老長抱8年績效2647%：別侷限短期

上一篇提到我後悔在一年多前說過「買台積電不如買鈊象」，得到網友不少的迴響（瀏覽次數瞬間就破四萬了）。

當時會說這句話其實是搞笑性質，主要是為了挺周教授面對有人用「買0050不如買台積電」的說法來否定指數化投資的精神，我才搞笑說的。

不過鈊象的投資人確實有這個資格來說這句話，鈊象和台積電過去幾年的回報是有很大的差距的。長線來看，台積電根本看不到鈊象的車尾燈。但這當然也是事後諸葛，我們抱著鈊象時也不知道它可以成長這麼多。

的確，目前台積電的成長確定性、成長力道、和市場的投資趨勢都讓它明顯更優於投資鈊象。

我也真的一直在考慮將佔比很多的鈊象轉換更多到台積電上，只是我思考很慢，而且我也沒那麼在意投資組合的報酬率一定要最大化，我更在意投資組合的平衡和每年能提供我穩定的現金流。

如果要轉換，最好的時機應該是在2024年11月鈊象的最高價1130元的位置。但這也是事後諸葛，你當時無法判斷那個價位已經是最高點了，也無法預判後來會有超過30%的回檔。

我們在當時也無法確認美國政權會落在誰手裏，關稅會如何發展，美國會如何逼迫和壓榨台積電和供應鏈，也無法確認AI的榮景能否改變過去的半導體週期循環。

而鈊象跌到現在這個位置，我反倒覺得是夠安全的價位了，除了可以多少分散一下AI 類股的過熱風險，往上也有空間，也可以給我很好的股息回報（約5%殖利率）。

所以現在換或不換台積電，對我來說不會是一個會動搖財富基礎的決策。所以，大家不要為我擔心我會少賺太多，我很泰然的，投資生涯因為沒做出最佳決策導致少賺很多也不是第一次了。

最後，來看看從2019年大幅加碼鈊象以來，鈊象和台積電的回報差距，鈊象的長線投資人真的有少賺很多嗎？

你若在2019年各用一百萬買進等值的鈊象和台積電股份，這一百萬的投資過了八年到今天會讓你得到什麼？

台積電的投資人會領到39萬5230的現金股息，股息每年再投入後，總市值會成長到976萬，這八年的回報率會是876%，很棒吧？而鈊象呢？

就算鈊象一年多來暴跌了超過30%的市值，鈊象投資人在這八年會領到218萬的現金股息，是當初買入成本的兩倍以上，100萬的本金經過股息再投入後會成長為2747萬7977元，股數會成長為四倍（其實這個最不重要），八年總回報會是2647%。

所以，只看一年你會覺得鈊象投資人好慘，但其實這不是事實，這跟巴菲特捨不得賣掉可口可樂股票是一樣的道理。你可以笑他頑固不冥、食古不化、但絕不能嘲笑他少賺太多。

為啥巴爺爺不賣掉可口可樂換成台積電呢？（台積電還賣飛了）。正確的答案是：因為你不知道可口可樂多年來為他帶來多少快樂！

