記憶體、PCB、低軌衛星、CPO 熱門股該買還是賣？法人這麼看…

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股1月以來大漲3,840點（截至1月28日），漲幅13.3%，29日開高後一度衝達32,996.03點，再創歷史新高，但盤中翻黑，投資人關心元月行情結束了嗎？還可不可以進場搶過年紅包？該怎麼買？法人坦言，盤面上的熱門股，短期漲幅已大，且相關個股當沖比例高，籌碼已顯凌亂，或可在年前逢高部份獲利了結，將資金轉布局AI伺服器相關業者及供應鏈，還有一些傳統產業股也可留意。

台股早盤以32,828.02點開出，上漲24.2點，指數一度拉升至32,996.03點，上漲192.21點，再創歷史新高，但盤中翻黑，一度下滑至32,472.45點，下跌331.37點，投資人關心元月行情是否結束了，或是可以進場布局，賺賺農曆年前紅包？到底是該不該先獲利了結？若要買股，該如何布局？

第一金投顧董事長黃詣庭表示，台股開高後震盪走低，原因有兩個，一是半導體代工二哥聯電（2303）開盤後股價走低，亮燈跌停後，衝擊台股信心，大盤指數隨之翻黑，另外，三星清晨公佈的財報數字亮眼，但韓股開盤後，三星股價開高走低，同時拖累台股記憶體族群的表現。

黃詣庭指出，就後續台股走勢而言，近期恰逢美國大型科技股財報密集期，29日清晨四大CSP廠中的Meta及微軟公佈財報，雖然盤後股價表現各異，但對於今年資本支出的金額均往上跳升，顯示對於AI相關基礎建設的投資仍強勁增長，有利於台股相關供應鏈的營運動能加速增長。

黃詣庭認為，就農曆年前後的選股方向而言，記憶體、PCB、低軌衛星、CPO仍為盤面交易重心，但短期漲幅已大，且相關個股當沖比例高，籌碼已顯凌亂，或可在年前逢高部份獲利了結。

黃詣庭強調，基本面展望佳，但股價近期表現拉回整理的AI伺服器相關業者及供應鏈，可留意低檔承接機會，除了電子股外，也可留意塑化、鋼鐵、重電、汽車零組件及工具機等類股。

