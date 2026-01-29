矽光子拒搭台股大怒神！光聖連3日創天價、聯亞晉身準千金

台股29日搭上大怒神，權王台積電（2330）創1,835元新天價後突變臉翻黑，拖累大盤從32,996點歷史新高一度重挫逾500點。儘管盤勢劇烈震盪，矽光子族群卻在NVIDIA執行長黃仁勳即將現身台灣，並定調2026年為商轉元年的利多帶動下，展現極強韌性，光聖（6442）、聯亞（3081）更同步創天價，其中光聖連拉3根漲停，為今日千金軍團唯一亮燈且同時創新高個股，聯亞亦強鎖漲停990元，成為下一檔準千金。

輝達執行長黃仁勳預計今天抵達台灣，目前傳出其搭乘的專機已從大陸深圳起飛，可能於中午左右會抵達松山機場，儘管對外宣稱為參加分公司尾牙，但產業鏈指出，其核心任務是視察次世代「Rubin」平台的量產進度。黃仁勳此行正式定調2026年為矽光子商轉元年，強調在Rubin世代中，矽光子與 CPO（共同封裝光學）技術將成為解決AI算力瓶頸的關鍵。

光通訊大廠光聖受黃仁勳言論與外資報告雙重加持，今日股價連拉第3根漲停，強勢站上1,725元天價，為今日千金軍團唯一漲停且同時創新高個股。外資看好光聖受惠於400G轉向800G的技術紅利，其供應美系大客戶ASIC機架所需的高芯數光纜需求爆發，目標價一舉被調升至3,000元。外資強調，光聖憑藉穩定的高良率生產品質，已成為AI資料中心基礎建設不可或缺的長期夥伴。

光通訊上游大廠聯亞法說會釋出利多，2025年第4季獲利年增達22倍，每股純益2.07元創近19季新高。財務長楊吉裕指出，今年首季將「淡季不淡」，營收季增幅有望優於去年底。為因應Rubin平台帶動的矽光子需求，聯亞預計2026年投入7億元資本支出提升產能，今年更將新增一家美國雲端服務供應商（CSP）大客戶，矽光產品出貨目標維持高度成長。

設備大廠惠特（6706）亦積極鎖定CPO先進封裝市場，首台矽光子元件貼合機已成功出貨，並與多家客戶展開實驗機驗證。隨著黃仁勳對光電整合技術的強力推動，法人看好包括惠特、上詮（3363）、波若威（3163）等矽光子族群，將在2026商轉元年的大趨勢下，成為台股震盪中的中流砥柱。