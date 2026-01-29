創新板3.0首發！富田電機掛牌 證交所林修銘：展現創新能量與產業底蘊

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
國內電動馬達大廠富田電機於29日正式掛牌交易，也是臺灣證券交易所推出「創新板3.0」全面升級制度後，首家掛牌的代表性企業。記者黃彥宏／攝影
台灣資本市場29日迎來重要里程碑，國內電動馬達大廠富田-創（4590）正式掛牌交易，也是臺灣證券交易所推出「創新板3.0」全面升級制度後，首家掛牌的代表性企業，象徵台灣創新產業與資本市場接軌邁入新階段。

證交所為慶賀創新板3.0首家企業掛牌，特別致贈富田電機創新板吉祥物「Tibit獨角獸」。證交所董事長林修銘解釋，Tibit頭上的紅寶石能量角象徵創新火花的點燃，身上的符號與翅膀則寓意富田電機將以台灣為基地，加速在國際舞台上展翅高飛。

林修銘致詞時期許，富田電機進入資本市場後，能藉由資金募集能力的提升，加速延攬優秀人才並強化競爭力；同時呼籲公司在追求營運成長之餘，應持續強化公司治理、落實ESG企業社會責任，邁向永續經營。

林修銘也說，歡迎富田電機加入上市大家庭，富田電機成立於1988年，至今已深耕工業用電動機（馬達）領域達38年。從早期的傳統感應馬達，到因應市場需求開發的高附加價值變頻馬達、伺服馬達，富田始終走在技術尖端。

林修銘提到，富田電機是台灣電動車產業的先行者，2005年開始與美系電動車大廠（Tesla）深度合作，成功切入全球電動車供應鏈；2018年與日系車廠Mazda開展合作，持續累積關鍵技術與國際量產經驗。

富田正積極運用其電動動力系統的實績優勢，將應用觸角延伸至多元載具，包含無人機、機器人、AGV/UGV（自動導引車）、電動船及電動巴士，及航太應用以拓展高階航太動力市場，不僅能降低單一產業景氣波動的風險，更為公司未來的長期成長注入強勁動能。

