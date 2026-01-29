台股早盤震盪走弱！台積電回落守1,815元、CoWoS 擴產續推進

台股29日早盤開高後賣壓浮現，加權指數一度衝高至約32,941點，隨後轉為震盪走低，較早盤高點回落約138點，市場追價轉趨保守，盤面承壓。

權值王台積電（2330）成為指數攻防關鍵。台積電今日以1,830元開出，盤中最高一度觸及1,835元後回落整理，早盤在1,815元附近震盪；成交量約1.3萬張、成交金額約238億元，顯示短線追價力道降溫、高檔獲利了結賣壓出籠。

台積電先進封裝擴產仍是市場關注的中長線支撐。公司在AI需求帶動下，持續推進先進製程與先進封裝產能擴充，其中嘉義先進封測／先進封裝廠區進度穩步推進，AP7第1期廠房已進入進機階段，第2期也依計畫建置中。

同時，南科AP8被視為補足CoWoS產能的重要基地，擴產與裝機進度持續加快，反映台積電面對CoWoS供不應求，正透過調整與加速擴產藍圖來強化供給動能。