台股早盤震盪走弱！台積電回落守1,815元、CoWoS 擴產續推進

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
台積電。（路透）
台股29日早盤開高後賣壓浮現，加權指數一度衝高至約32,941點，隨後轉為震盪走低，較早盤高點回落約138點，市場追價轉趨保守，盤面承壓。

權值王台積電（2330）成為指數攻防關鍵。台積電今日以1,830元開出，盤中最高一度觸及1,835元後回落整理，早盤在1,815元附近震盪；成交量約1.3萬張、成交金額約238億元，顯示短線追價力道降溫、高檔獲利了結賣壓出籠。

台積電先進封裝擴產仍是市場關注的中長線支撐。公司在AI需求帶動下，持續推進先進製程與先進封裝產能擴充，其中嘉義先進封測／先進封裝廠區進度穩步推進，AP7第1期廠房已進入進機階段，第2期也依計畫建置中。

同時，南科AP8被視為補足CoWoS產能的重要基地，擴產與裝機進度持續加快，反映台積電面對CoWoS供不應求，正透過調整與加速擴產藍圖來強化供給動能。

在2026年1月14日至1月20日這五個交易日中，市場融資餘額呈現爆發式增長。 全體上市股票的融資餘額從1月14日的約3,584億元攀升至1月20日的約3,712億元，短短五個交易日大幅淨增超過120億元。尤其1月19日單日融資激增了約60億元，創下近年罕見的單日增幅，凸顯當時市場瘋狂的追高情緒。

台股及台積電昨（28）日霸氣衝高，加權指數連五日改寫歷史新猷，終場以當日最高的32,803點作收，大漲485點、漲幅1....

台積電昨（28）日衝上1,820元天價、蓄勢叩關2,000元，里昂證券在最新報告指出，調高2026年、2027年每股純益...

台灣資本市場29日迎來重要里程碑，國內電動馬達大廠富田-創（4590）正式掛牌交易，也是臺灣證券交易所推出「創新板3.0...

台股29日早盤開高後賣壓浮現，加權指數一度衝高至約32,941點，隨後轉為震盪走低，較早盤高點回落約138點，市場追價轉...

台股29日上演大逆轉行情，早盤雖由台積電（2330）領軍直逼3萬3,000點大關，隨後卻因高檔獲利了結壓力湧現，大盤急轉...

