聯亞逆勢大盤而漲停 外資點名這麼說

在2026年1月14日至1月20日這五個交易日中，市場融資餘額呈現爆發式增長。 全體上市股票的融資餘額從1月14日的約3,584億元攀升至1月20日的約3,712億元，短短五個交易日大幅淨增超過120億元。尤其1月19日單日融資激增了約60億元，創下近年罕見的單日增幅，凸顯當時市場瘋狂的追高情緒。

2026-01-29 09:34