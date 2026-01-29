記憶體多檔創天價卻遇台股亂流！南亞科突破300關翻黑、旺宏挺住

台股29日上演大逆轉行情，早盤雖由台積電（2330）領軍直逼3萬3,000點大關，隨後卻因高檔獲利了結壓力湧現，大盤急轉直下翻黑震盪。原本受美系外資利多加持、逆勢強攻的記憶體族群，盤中也遭遇亂流，旺宏（2337）漲停打開，南亞科（2408）、力積電（6770）、十銓（4967）與群聯（8299）更連袂翻黑。

美股費半指數昨日表現亮眼，美光（MU）強漲6.1%收在435.28美元，原先為今日台廠記憶體族群搭好了多頭舞台。美系外資報告更是強勢背書，強調「舊型記憶體股沒有看空的理由」，並預期2026年第1季將進入上行周期的第3季，帶動補漲行情。然而，這股外資暖風在今日台股盤中卻不敵資金的調節賣壓。

早盤最具指標性的旺宏，開盤不到5分鐘強攻漲停板92.1元，主因外資肯定其延後3D NOR開發並轉向全力因應eMMC缺貨的策略，將目標價由72.5元上調至93元。但在大盤翻黑後，旺宏漲停未能鎖死，漲幅收斂至約5%至7%，多空在90元關卡展開激烈攻防。

其他相關權值股走勢更顯艱辛。南亞科早盤氣勢如虹，順利衝破300元大關並最高觸及313元新高，隨後卻不敵賣單摜壓，與力積電雙雙由紅翻黑；模組廠十銓、群聯、宜鼎（5289）也在創下新高後出現獲利回吐賣壓。

值得注意的是，美光執行長梅羅塔今日拜會總統賴清德。儘管盤面震盪，但美光作為台灣最大外商，其後續的投資承諾與台鏈合作深度，仍是產業長線發展的關鍵風向球。