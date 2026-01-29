台股力拚叩關33,000點？這些風險要注意

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股在基本面、技術面、題材面等三大利多加持下，多方氣勢延續。隨景氣對策信號亮出紅燈，國內景氣動能轉強，加上AI產業需求持續擴散，元月行情具延燒條件，本周及封關前指數有望續攻，不排除叩關33,000點大關。

從基本面來看，AI仍是市場主旋律。美股AI指標股維持強勢，本周又逢美股超級財報周，市場對雲端、AI伺服器與半導體展望維持正向，有利帶動台股相關供應鏈續攻。此外，輝達執行長黃仁勳本周六將訪台，「兆元宴」話題提前發酵，相關概念股熱度升溫；同時，市場傳出SpaceX密訪台灣供應鏈，衛星題材再度點火，成為盤面資金輪動焦點。

技術面方面，台股沿短期均線穩步墊高，月線、季線與年線維持多頭排列，結構偏多；日KD指標高檔鈍化、MACD柱狀體維持正值，顯示多方動能尚未轉弱，指數仍沿五日線震盪走高。不過，法人提醒，指數與季線乖離率已屬相對偏高水位，須防短線拉回整理。

另外，籌碼與風險亦不可忽視。近期融資餘額攀升至3,800億元以上，投信持續減碼，顯示追價力道轉趨保守；再加上國際地緣政治衝突未歇、月底美國政府關門議題，以及農曆年前丙種資金可能獲利了結，短線震盪風險仍在。

展望後市，富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國建議，看好中長線行情、規劃抱股過年的投資人，可於封關前五個交易日，趁指數拉回時分批布局，以基本面佳、具AI題材的權值與成長股為主。

