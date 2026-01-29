台股早盤漲近200點挑戰33,000 台積電開盤上漲10元最高來到1,835元

台股29日開盤指數上漲24點，開盤指數為32,828.02點。台積電（2330）開盤價1,830，上漲10元。

群益投顧表示，本周周KD應該會進入90以上明顯過熱（嘗試高檔鈍化）階段，加上量能暴增，預估盤勢衝高陷入震盪機率偏高。惟從日KD今（2026）年伊始便進入高檔鈍化來看，指標罕見高檔，適體現買盤強勢軋空作價，預估短線衝高可能將震盪，但測試短均，仍將見買盤嘗試多頭抵抗。從法人動作與股價位置推估，高基期股可能面臨股價激烈震盪的壓力。低基期或風險趨避題材股，擇強短線應對。

操作題材可留意：

1.低基期IC設計股─日前記憶體巨頭美光股價高檔震盪整理過程，台強勢晶片股持續持強攀高，如威剛（3260）、旺宏（2337）與群聯（8299）持續飆漲。中大型晶片股波段大飆漲拉高基期風險下，青睞半導體的買盤，見到部分移往受惠台幣相對弱勢的低基期IC設計題材股態勢。

2.(千元)高價股─本周一（26日）開始,三大法人進出罕見地移往非電原物料龍頭股，凸顯股市基期偏高，又值科技巨頭陸續公布財報的變數下，法人怕錯失漲不停行情，又存高風險趨避心態。相對傳產龍頭的籌碼與基本面，電子為主千元高價股更易受惠避險需求而持強。

周三（28日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為49,015.6點，上漲12.19點、漲幅0.02%；S&P500指數下跌0.01%；那斯達克指數上漲0.17%；費半指數上漲2.34%。台積電ADR漲1.17%。

標普500指數周三盤中首度升破7,000點整數關卡，美國聯準會維持利率不變、主席鮑爾暗示不急於重啟降息且上修對經濟成⻑評估後，漲幅收斂指數從高檔回落。市場關注盤後科技巨頭財報，Meta營收預測高於預期，盤後飆10%；IBM 去年第4季超預期盤後大漲7%；特斯拉優預期盤後漲逾3%；微軟第2季毛利率探三年低點盤後挫逾5%。美光大漲6.10%。

三大法人周三集中市場合計買超300.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超332.7億元，投信賣超13.8億元，自營商（自行買賣）賣超4.9億元，自營商（避險）賣超13.5億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,660口至4,047口，其中，外資淨空單增加2,614口至27,932口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,340口至878口。

選擇權未平倉量部分，01月W4大量區買權OI落在32,700點，賣權最大OI落在32,600點 ; 月買權最大OI落在33,700點，月賣權最大OI落在31,800點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.69上升至1.92。VIX指數上升1.54至23.31。外資台指期買權淨金額1.51億元 ; 賣權淨金額0.61億元。整體選擇權籌碼面中性。