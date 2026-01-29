力積電、聯電…包辦融資飆升冠亞軍！專家示警：崩盤3指標陸續亮燈

＊原文時間1月21日。

在2026年1月14日至1月20日這五個交易日中，市場融資餘額呈現爆發式增長。

全體上市股票的融資餘額從1月14日的約3,584億元攀升至1月20日的約3,712億元，短短五個交易日大幅淨增超過120億元。尤其1月19日單日融資激增了約60億元，創下近年罕見的單日增幅，凸顯當時市場瘋狂的追高情緒。

整體而言，融資餘額在六週連續上升後已達到17年半新高水準，雖距離2008年的高點 4,145億融資餘額，仍有一段距離，但短期內多檔個股依靠著太空AI相關題材暴衝，然而太空AI題材要大幅帶動營收上升的時間點，恐至少還需要兩年時間，投資人短線對2026年行情極度樂觀。

從日趨升溫的融資數據可以感受到市場情緒的轉變：經過先前的整理後，從2025年第四季起融資買盤快速回流，投資氣氛由觀望轉為亢奮。

正所謂「行情好不好，看融資就知道」，五日內融資餘額連續飆高印證了多頭氛圍的火熱。然而，融資熱潮是一把雙面刃，後續走勢也引起許多討論與隱憂。

融資飆升股前三名個股！

第一名：力積電（6770）

力積電（6770）為台灣晶圓代工廠，同時從事DRAM與Flash記憶體製造，近年由傳統記憶體製造，轉型為多元成熟製程代工服務，旗下擁有多座12吋與8吋晶圓廠。

2026年1月中旬，力積電因與美國記憶體大廠美光（Micron）簽署合作意向書（LOI），出售銅鑼P5廠房資產，並同步規劃發行海外存託憑證（GDR）進行現金增資，成為市場高度關注焦點。

公司公告，美光將以18億美元（約新台幣569.21億元）收購P5廠房資產，而GDR發行上限為42萬張普通股新股，資金將用於營運資金、償債及DRAM製程升級設備。

統計1月14日至1月20日五個交易日，力積電融資餘額由108,824張增加至137,723張，五日淨增加28,899張，居上市融資增幅榜首。

第二名：聯電（2303）

聯電（2303）為全球主要成熟製程晶圓代工廠之一，近年專注於電源管理IC、驅動IC等成熟製程產品。隨著成熟製程晶圓代工報價調漲，聯電於2026年初股價快速走強，自一月初48元一路拉升至接近最高 71.9元。

統計五個交易日內，聯電融資餘額由64,448張增加至91,191張，五日融資淨增加26,743張，排名上市融資增幅第二。期間成交量顯著放大，2026年1月8日更是出現爆量換手64.6萬張成交量，股價突破當日爆量黑K高點後再連拉兩根長紅K。

世界（5347）亦同步受惠成熟製程報價上漲與需求回溫，股價也從一月初的92元一路上漲到最高154.5元。世界先進五日融資餘額由16,317張增加至19,395張，淨增加3,078張，為上櫃市場融資增幅第三名。

第三名：面板雙虎「群創（3481）＋友達（2409）」

面板族群方面，群創（3481）與友達（2409）同步成為融資集中標的。隨2025年底面板報價止跌，市場對2026年初面板景氣回溫的預期升溫，資金快速回流，此外，群創更傳出扇出型面板級封裝（FOPLP）打入SpaceX供應鏈，股價漲勢最為兇猛。

群創五日融資餘額由218,107張增加至234,183張，淨增加16,076張，股價成兩波段大漲；友達五日融資餘額則由163,067張增加至178,012張，淨增加14,945張，股價期間維持高檔震盪。

需高度留意的歷史風險結構

值得留意的是，力積電、聯電與面板雙虎（群創、友達），在過去多次市場循環中，皆曾是散戶融資過熱階段的代表性指標股，容易在景氣反轉初期吸引大量融資資金快速集中進場，代表族群：面板、記憶體、太陽能、LED。

記憶體在「超級循環」預期下，相關族群成為市場最早發動、且最為強勢的板塊，力積電亦因此提前大幅上漲，而目前僅剩下LED漲幅相對落後，像是台亞、富采、億光等......都是許多投資人熱愛的標的，其中億光（2393）前三季獲利仍有 3.34元，股價仍處相對低檔。

一、面板族群 市場的最後一棒

過去面板族群出現兩波以上大漲時，平均單一波段漲幅約32%，最高可達50%，且多呈現「一波到底、兩波拉抬」的型態。

此類情況，多數對應的是指數進入高檔區後的明顯回檔或整理階段。

二、千金股高檔大幅度震盪

歷史數據顯示，當主要千金股出現平均「震幅」超過4.5%，且此種高波動狀態連續維持超過10個交易日時，市場結構往往已進入高檔震盪區。

投資人也可以觀察前5~10檔高價股來判斷，如：信驊（5274）、穎崴（6515）、緯穎（6669）、川湖（3059）、鴻勁（7769），近期波動明顯增加，目前條件已達成，只差一個較大幅度的集體下跌，將成為轉折關鍵。

在此階段，指數表面上可能仍維持強勢，但內部波動加劇，資金快速輪動，指數後續容易形成相對高點，並短線進入較大幅度的回檔或長時間修正。

三、證券類股集體噴發（最需警惕的崩盤型前兆）

第三點為過去經驗中風險層級最高的一項。

歷史顯示，當證券類股於短時間內集體噴發，且兩個月內平均漲幅超過 60%～70%，市場多已進入極端交易熱度階段。

在 ETF 盛行後，券商獲利結構改變，續費收入部分轉移至投信體系，但證券股仍具備高度「交易熱度指標」意義。

以個股觀察指標來看：

大型券商（如統一證、群益證）兩個月內漲幅超過40% 中小型券商則出現翻倍走勢

過去多次出現上述組合時，後續走勢並非僅是回檔，而是曾多次出現快速且劇烈的下跌，甚至演變為階段性崩盤走勢。

目前從上櫃市場觀察，致和證（5864）亦同步出現融資顯著增加，其五日融資餘額由7,766張增加至11,849張，淨增加4,083張，排名上櫃融資增幅第二，顯示短線交易熱度快速升溫，但未達歷史統計的風險值。

瘋狂之後的冷思考，春節－節前賣壓將至！

目前的台股正處於「資金亢奮、籌碼鬆動」，關鍵轉折隨時可能出現，雖然太空AI題材火熱，但營收"大幅兌現"恐怕要再等兩年，現在的股價噴發，許多都是題材想像空間。

從歷史規律觀察，當面板族群完成兩波段補漲、千金高價股連續出現4.5%以上的劇烈震盪，且時序進入春節前的最後幾個交易日，市場往往會預期「丙種資金」的結帳賣壓將至，這通常象徵行情在進入「末段噴發」後，即將迎來較大幅度的回檔。

因此建議投資人，近期應審慎留意追高風險，避開籌碼過熱標的；靜待節前賣壓充分釋放後，再進場分批布局，相對更為安全穩健。

群創、華邦電、聯電大震盪，當心！春節節前賣壓將至，靜待回檔後布局機會！