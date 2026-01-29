台積電目標價喊3,030 里昂給予強力看好評級

經濟日報／ 記者魏興中黃彥宏／台北報導
台積電 (路透)
台積電（2330）昨（28）日衝上1,820元天價、蓄勢叩關2,000元，里昂證券在最新報告指出，調高2026年、2027年每股純益預估值各14%、19%，給予台積電「強力看好」評級，目標價大升至3,030元，是內外資當中，第一家喊出台積電目標價超過3,000元的法人。

里昂指出，隨AI需求持續擴張，預期2026年至2027年約有25%的AI算力短缺，雖然將於2028年收斂至約7%，但AI使用量仍持續成長，這說明了台積電今年強勁資本支出、並超出市場預期的原因。

由於市場需求相當強勁，台積電強力擴漲先進製程的生產能量藉以掌握商機，里昂預期在資本支出、營收假設上修，加上毛利率提升下，將今、明年每股純益預估分別上調14%與19%，並將本益比調升至25.6倍。

以調高後2027年每股純益約118.36元、本益比25.6倍計算，里昂一舉將台積電目標價由原先的2,000元大升至3,030元，評等維持「強力看好」（HIGH CONVICTION OUTPERFORM）。

台積電昨日盤後鉅額交易也再度改寫天價、創1,838.97元新高。法人表示，換算與現貨收盤價的差距18.97元，短線上加權指數還有156點上漲空間，指數達標33,000大關可以說「毫無懸念」。

台積電高居外資昨日買超冠軍，單日大買139.32億元，顯示外資對台積電後市仍持續看好。

