台股叩關33,000點 指數連五日攻頂 專家：多方氣勢未歇

台股及台積電（2330）昨（28）日霸氣衝高，加權指數連五日改寫歷史新猷，終場以當日最高的32,803點作收，大漲485點、漲幅1.5%，成交金額達8,539.2億元，五日累計狂飆1,557點，法人預期今（29）日將叩關33,000點。

台積電昨日股價不僅站上1,800元大關，更以當日最高價1,820元作收，上漲40元，市值攀升至47.19兆元；今年來累計上漲270元，市值增加7兆元，換算貢獻大盤漲點2,151點，成為台股最強引擎。

回顧本波行情，台股自去年12月18日開始起漲，在資金行情與權值股帶動下展開攻勢，迄今已累計飆漲5,335點，漲勢不僅快速且幅度可觀，也使投資人累積不小獲利。

昨日盤面上，電子權值股持續扮演領漲要角，類股維持良性輪動，記憶體族群受惠美光再創歷史新高，激勵華邦電、晶豪科、力積電、旺宏強攻漲停作收，南亞科、群聯、威剛、品安、創見、鈺創等同步走強。

漲停俱樂部還包括光通訊族群的光聖、波若威、華星光、眾達-KY；砷化鎵族群的聯亞；散裝航運的新興、中航、裕民則是盤中一度亮燈，台航、慧洋-KY、四維航、中櫃等放量上攻；重電能源、微控制器（MCU）、玻璃基板、黃仁勳概念股等族群也表現強勢。31檔千金股漲多於跌，光聖、力旺、印能科技攻漲停最強，穎崴跌6%最弱。

觀察籌碼面，昨日三大法人買超300.4億元。其中外資買超332.7億元，連二買、累計買超555.5億元；投信賣超13.8億元，連24賣、累計賣超1,304.8億元；自營商賣超18.4億元，由買轉賣。八大公股行庫賣超80.3億元，連五賣，累計賣超380.6億元。此外，近期融資融券持續攀高，散戶追價意願強，提高行情劇烈震盪的風險。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等專家觀點，台股多方氣勢未歇，若量能配合、權值股續強，台股今日有機會叩關33,000點。