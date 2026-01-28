強力看好！里昂把台積電目標價喊上3,030元 首家越過三字頭

首家看好台積電（2330）目標價衝三字頭的法人現蹤！里昂證券在最新出具的個股報告中，基於調高2026、2027年每股稅後純益（EPS）預估值各14%、19%，因而給予台積電「強力看好」評級，目標價大升至3,030元，為內外資中首家看三字頭的法人。

里昂指出，隨AI需求持續擴張，預期2026–2027年約有25%的AI算力短缺，雖然將於2028年收斂至約7%，但AI使用量仍持續成長，這解釋了為何台積電今年強勁資本支出、並超出市場預期的原因。

由於市場需求相當強勁，台積電強力擴張先進製程的生產能量藉以掌握商機，因此里昂預期在資本支出、營收假設上修，加上毛利率提升下，將今明兩年的EPS分別上調14%與19%，並將本益比調升至25.6倍。

以調高後2027年EPS約118.36元、本益比25.6倍計算，里昂一舉將台積電目標價由原先的2,000元大升至3,030元，評等仍維持「強力看好」（HIGH CONVICTION OUTPERFORM）。這是內外資中，首家上看三字頭的法人。