快訊

政大高材生遭運將丟包台64線慘死 教師悼念：在他身上看見真正熱情

ASML好到爆、黃金站上5,300美元大關 台指期夜盤大漲突破33K

明清晨輻射冷卻「低溫跌破10度」 周六冷空氣恐達大陸冷氣團等級

台股火熱熱、劍指33K 法人點出「兩焦點、三不要」投資原則

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股多頭氣勢如虹，加權指數持續沿著5日線攀升，28日大漲收在32,803點歷史新高。台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股多頭氣勢如虹，加權指數持續沿著5日線攀升，28日大漲收在32,803點歷史新高。台股示意圖。圖／聯合報系資料照

台股多頭氣勢如虹，加權指數持續沿著5日線攀升，28日大漲收在32,803點歷史新高。隨著指數逼近33,000點大關，市場樂觀情緒濃厚，凱基投顧甚至開第一槍將年度高點上調至39,000點。然而，在歷史高位之際，國內大型投顧特別提醒，投資人應鎖定「兩焦點」並嚴守「三不要」原則，以應對「山頂上」潛在的震盪風險。

法人指出，本周市場將迎來兩大關鍵事件，牽動行情是續攻或利多出盡：一、2026年首場FOMC會議：市場正屏息觀望聯準會主席鮑爾對全年降息路徑的最新指引；二、科技巨頭財報檢驗：微軟與Meta等龍頭將公布財報，市場將以「顯微鏡」檢視AI投資的實質獲利轉化率，若財測未達高標，恐引發科技供應鏈短線震盪。

面對技術乖離過大及農曆封關前的結帳壓力，法人建議採取「三不原則」。一、不追高：切忌隨情緒盲目追價，應耐心等待回測均線支撐；二、不買虧損股：投資應回歸獲利本質，嚴選具財報支撐的AI供應鏈（如先進封裝、散熱、PCB等），避開缺乏基本面的投機標的；三、不預設立場：在重大訊息明朗前，不過度主觀預判多空，應多觀察市場對訊息的真實反應。

台新投顧副總經理黃文清等分析，受惠AI需求強勁，市場缺貨與漲價潮正向非AI產業外溢，台股今年整體盈餘預估已上修至逾30％。近期包含記憶體、光通訊、IC載板及重電族群表現強勢。展望後市，法人建議配置以AI全產業鏈、低軌衛星及漲價題材族群為核心，同時提防封關前的獲利了結賣壓。

台股

延伸閱讀

外資買盤歸隊！台股上漲485點 三大法人買超302億元

2月台股期指漲422點

ETF新兵報到 凱基009816預計2月3日掛牌上市

台股及台積電再刷新高 台股收盤上漲480點、台積電收1,820元上漲40元

相關新聞

台積電鉅額交易再指路？ADR盤前先漲2.5％ 台股明日決戰33,000大關

台積電（2330）盤後鉅額交易28日再改寫天價創1,838.97元新高。法人表示，換算與現貨收盤價的差距18.97元，短...

台股寫歷史新高…外資也當「記憶卡哇」 竟狂掃力積電5.8萬張

台股28日以32,803.82點收盤，上漲485.9點，寫歷史新高，外資買超332.76億元，統計外資買賣超個股發現，單...

記憶體還是夯！外資大買「這兩檔傳產股」 擠進成交量前十名

台股驚驚漲，28日續創歷史新高，上漲485.9點，收在32,803.82點，漲幅1.5%，成交量8,309.93億元。觀...

台股火熱熱、劍指33K 法人點出「兩焦點、三不要」投資原則

台股多頭氣勢如虹，加權指數持續沿著5日線攀升，28日大漲收在32,803點歷史新高。隨著指數逼近33,000點大關，市場...

再創新天價！台積電今年來累計勁揚270元 貢獻大盤逾2000點

晶圓代工廠台積電再創新天價，今天收在1820元，今年來股價累計勁揚270元，市值激增7兆元，貢獻大盤2167點。其餘晶圓...

AI壓縮世代！環球晶、國巨、華新科齊漲 專家示警：大戶包場、消費卻斷層

＊原文時間1月22日。 2026年初電子產業的異象：上游零件因庫存見底與AI霸權「包場」產能而全面漲價，但這是一場大企業間的B2B軍備競賽，與面臨高失業率及AI職涯衝擊的年輕消費主力形成鮮明斷層。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。