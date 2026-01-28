台股火熱熱、劍指33K 法人點出「兩焦點、三不要」投資原則

台股多頭氣勢如虹，加權指數持續沿著5日線攀升，28日大漲收在32,803點歷史新高。隨著指數逼近33,000點大關，市場樂觀情緒濃厚，凱基投顧甚至開第一槍將年度高點上調至39,000點。然而，在歷史高位之際，國內大型投顧特別提醒，投資人應鎖定「兩焦點」並嚴守「三不要」原則，以應對「山頂上」潛在的震盪風險。

法人指出，本周市場將迎來兩大關鍵事件，牽動行情是續攻或利多出盡：一、2026年首場FOMC會議：市場正屏息觀望聯準會主席鮑爾對全年降息路徑的最新指引；二、科技巨頭財報檢驗：微軟與Meta等龍頭將公布財報，市場將以「顯微鏡」檢視AI投資的實質獲利轉化率，若財測未達高標，恐引發科技供應鏈短線震盪。

面對技術乖離過大及農曆封關前的結帳壓力，法人建議採取「三不原則」。一、不追高：切忌隨情緒盲目追價，應耐心等待回測均線支撐；二、不買虧損股：投資應回歸獲利本質，嚴選具財報支撐的AI供應鏈（如先進封裝、散熱、PCB等），避開缺乏基本面的投機標的；三、不預設立場：在重大訊息明朗前，不過度主觀預判多空，應多觀察市場對訊息的真實反應。

台新投顧副總經理黃文清等分析，受惠AI需求強勁，市場缺貨與漲價潮正向非AI產業外溢，台股今年整體盈餘預估已上修至逾30％。近期包含記憶體、光通訊、IC載板及重電族群表現強勢。展望後市，法人建議配置以AI全產業鏈、低軌衛星及漲價題材族群為核心，同時提防封關前的獲利了結賣壓。