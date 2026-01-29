聽新聞
0:00 / 0:00

行銷創新板 影片助攻

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
證交所與文化總會聯手推出《創新辦桌》系列影片。由左至右分別為FOCASA馬戲團品牌總監張又文、證交所董事長林修銘、文化總會秘書長李厚慶、FOCASA馬戲團團長林智偉。證交所／提供
證交所與文化總會聯手推出《創新辦桌》系列影片。由左至右分別為FOCASA馬戲團品牌總監張又文、證交所董事長林修銘、文化總會秘書長李厚慶、FOCASA馬戲團團長林智偉。證交所／提供

臺灣證券交易所創新板（Taiwan Innovation Board, tib）與文化總會攜手推出全新影像企劃《創新辦桌》，昨（28）日舉辦發布記者會正式揭曉企劃內容。以台灣人熟悉的「辦桌文化」為靈感，透過影像紀錄文化與新創產業從業者，如何以嶄新的方式說出台灣的故事，並同時創造商業價值。

首集聚焦台灣最具代表性的當代馬戲團FOCASA，並邀請金馬導演黃信堯擔任旁白，以質樸而深刻的聲線，引領觀眾走進這些時代開拓者的心路歷程。《創新辦桌》名稱取自「創新板的」台語諧音，結合台灣人熟悉的辦桌文化，將一道道料理及人與人的溫暖交流化為創意與產業的隱喻。

每一集影片皆以不同產業與專業背景的創新者為主角，透過對話與紀錄片形式，分享其冒險拓荒的行動模式與突破重圍的思考方向，讓觀眾在貼近日常的敘事中，理解創新板的核心價值，不只是科技的更迭，更是一種「願意且有能力改變」的精神。

證交所董事長林修銘於致詞時說明，創新板自2021年7月推出至今，是政府推動AI新十大建設中「亞洲創新籌資平台」願景的重要核心，亦期盼能透過創新板孕育更多元的新創力量，形塑「護國神山群」。

所謂的「創新」不僅是企業或是資金等物質上的概念，更是一顆存在於每個人心中的改變種子，就像本次影片的主角FOCASA將馬戲團從師徒制帶向企業化就是創新的寫照。

證交所為了讓創新板的形象更親民，推出此次的《創新辦桌》影像計畫，希望發掘各領域無所不在的創新精神與能量。此外，證交所也將持續結合在地藝術家的創意，如近期推出在資本市場象徵罕見與高度潛力的代表物「tibit獨角獸」，也是希望藉此鼓舞更多開拓者勇敢前行，寫下台灣的創新革命。

《創新辦桌》第一集「FOCASA馬戲團」即日起在證交所與文總官方Facebook、YouTube與Instagram平台上線，相關內容亦同步於證交所官方LinkedIn發布。未來此系列影片將持續邀請不同領域的創新者入席，共同勾勒台灣創新文化的多元樣貌。

創新板 文化總會 證交所

延伸閱讀

行銷創新板 反應熱烈

證交所拚永續 「地球特攻隊」上陣

兩大財金首長看後市 科技股續亮 傳產將回溫

證交所攜手資誠合辦交流會 助前瞻產業鏈結創新板

相關新聞

台股叩關33,000點 指數連五日攻頂 專家：多方氣勢未歇

台股及台積電昨（28）日霸氣衝高，加權指數連五日改寫歷史新猷，終場以當日最高的32,803點作收，大漲485點、漲幅1....

台積電目標價喊3,030 里昂給予強力看好評級

台積電昨（28）日衝上1,820元天價、蓄勢叩關2,000元，里昂證券在最新報告指出，調高2026年、2027年每股純益...

集保結算所總保管市值 創高

台灣經濟表現亮眼，2025年經濟成長率達7.37%，創15年新高，資本市場成交量能也顯著增長，上市櫃、興櫃日均成交值達5...

就市論勢／記憶體封測、載板聚光

近期市場最關鍵的一條產業訊息，來自美光在新加坡的重大布局。美光不僅加碼當地產能，更直接拍板十年、240億美元等級的長期資本支出計畫，目標就是鎖定先進製程與高階記憶體，緩解全球持續延燒的記憶體供需失衡。

行銷創新板 影片助攻

臺灣證券交易所創新板（Taiwan Innovation Board, tib）與文化總會攜手推出全新影像企劃《創新辦桌...

強力看好！里昂把台積電目標價喊上3,030元 首家越過三字頭

首家看好台積電（2330）目標價衝三字頭的法人現蹤！里昂證券在最新出具的個股報告中，基於調高2026、2027年每股稅後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。