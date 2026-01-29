集保結算所總保管市值 創高

台灣經濟表現亮眼，2025年經濟成長率達7.37%，創15年新高，資本市場成交量能也顯著增長，上市櫃、興櫃日均成交值達5,368億元，刷新歷史紀錄。在2025年底，集保結算所在股票、債票券、ETF、跨境保管及境內基金等總保管市值更達130.9兆元，較前一年增加21.9%，再創歷史高點，展現多元創新服務推動下的躍升成長。

集保結算所董事長林丙輝表示，在AI與高效運算需求帶動下，整體經濟及企業獲利顯著揚升，市場資金充沛動能強勁，集保持續優化核心業務與加值服務，強化資安韌性。

林丙輝表示，為提升投資人數位體驗，確保市場穩定運作與永續發展，集保結算所以「完善金融資產集保平台」、「引領金融服務數位創新」、「共推金融市場永續發展」三大願景，推動核心業務與創新服務同步並進，2025年重要業務推動項目包括四大項目，即打造亞洲資產管理中心、金融科技與代幣化創新、核心業務與數位服務升級、提升市場效率與推動永續發展。

新的一年，林丙輝表示，在金管會政策指導下，集保結算所積極配合推動亞洲資產管理中心與綠色及轉型金融行動方案，落實金融大回饋計畫，推動「股東會紀念品電子化服務」（eGift）等數位服務，確保金融創新與社會責任並行，打造接軌國際的金融市場關鍵後台。

面對全球供應鏈重組、美國關稅政策變化及地緣政治風險等挑戰，林丙輝指出，集保結算所將秉持「金融基建，數位共好」的核心理念，持續強化系統與營運韌性並將服務擴展至金融機構、發行公司、政府單位與全民大眾，將金融繁榮的成果與社會共享。