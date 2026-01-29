就市論勢／記憶體封測、載板聚光

經濟日報／ 謝晨彥（股怪教授）

盤勢分析

近期市場最關鍵的一條產業訊息，來自美光在新加坡的重大布局。美光不僅加碼當地產能，更直接拍板十年、240億美元等級的長期資本支出計畫，目標就是鎖定先進製程與高階記憶體，緩解全球持續延燒的記憶體供需失衡。

這件事的意義，不只是「短期缺貨所以擴產」，而是龍頭廠對未來十年以上需求能見度的明確表態。

從研究機構對2026年以後預測來看，AI不再只存在於資料中心，而是快速延伸到穿戴裝置、感測器、連網晶片與各式終端設備，意味AI應用裝置一旦爆發，將反向推升雲端與資料中心算力需求，形成「終端帶動雲端、雲端再擴張」的正回饋循環。在這個架構下，記憶體不只是配角，而是整個AI生態鏈的關鍵瓶頸。

回到台股，最新公布的景氣對策信號分數來到38分、重返紅燈區，代表產業動能仍在擴張區間。籌碼部分，近期外資明顯回補台股，不論是台積電（2330）、聯發科、聯電，或是大型金融與高股息ETF，買盤結構顯示外資正在「認錯回補」，是推升台股創高重要動力之一。整體來看，台股基本面無虞，籌碼結構也偏正面，有利農曆年封關前挑戰33,000點。

投資建議

AI帶動的記憶體需求已從循環性，逐步轉向結構性成長。美光不論是收購力積電銅鑼廠，或是新加坡十年投資計畫，都是對未來AI推論與應用裝置爆發的長線押注。當然，相關個股股價漲高也是事實，與其追高，不如先將焦點放在記憶體封測、載板，以及受惠擴廠的設備商等族群。

記憶體 AI 台股

延伸閱讀

台股及台積電再刷新高 台股收盤上漲480點、台積電收1,820元上漲40元

企業資本支出大增…是明牌？！

外資重申記憶體無轉負面理由 點名旺宏及力積電雙雙強漲逾8%

威剛領軍記憶體族群出關！法人點名四大動能AI 超級循環正式啟動

相關新聞

台股叩關33,000點 指數連五日攻頂 專家：多方氣勢未歇

台股及台積電昨（28）日霸氣衝高，加權指數連五日改寫歷史新猷，終場以當日最高的32,803點作收，大漲485點、漲幅1....

台積電目標價喊3,030 里昂給予強力看好評級

台積電昨（28）日衝上1,820元天價、蓄勢叩關2,000元，里昂證券在最新報告指出，調高2026年、2027年每股純益...

集保結算所總保管市值 創高

台灣經濟表現亮眼，2025年經濟成長率達7.37%，創15年新高，資本市場成交量能也顯著增長，上市櫃、興櫃日均成交值達5...

就市論勢／記憶體封測、載板聚光

近期市場最關鍵的一條產業訊息，來自美光在新加坡的重大布局。美光不僅加碼當地產能，更直接拍板十年、240億美元等級的長期資本支出計畫，目標就是鎖定先進製程與高階記憶體，緩解全球持續延燒的記憶體供需失衡。

行銷創新板 影片助攻

臺灣證券交易所創新板（Taiwan Innovation Board, tib）與文化總會攜手推出全新影像企劃《創新辦桌...

強力看好！里昂把台積電目標價喊上3,030元 首家越過三字頭

首家看好台積電（2330）目標價衝三字頭的法人現蹤！里昂證券在最新出具的個股報告中，基於調高2026、2027年每股稅後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。